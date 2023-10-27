Как легко отмыть осеннюю грязь с одежды? Потрите ее этим домашним средством

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Опубликовано: 27.10.2023 13:25 , Обновлено: 27.10.2023

Осень — это время не только ярких красок и прохлады, но также грязи на одежде. Причем, легко испачкаться могут как дети, которые любят играть на улице, так и взрослые. Однако, не стоит беспокоится — одежду можно легко отстирать с помощью простых домашних средств.

Грязным пятнам на любимых вещах способствует дождливая погода и образующиеся впоследствии лужи. Достаточно, если кто-то обрызгает вас или вы случайно наступите в воду — на вашей одежде тут же появятся неприятные пятна.

Что уже говорить о маленьких детях, которые обожают плескаться в лужах.

Так что же сделать, чтобы удалить эту неприглядную грязь с одежды? Применить домашние средства!

Придя домой, снимите и высушите испачканную одежду, чтобы потом было легче удалить с нее грязь. Лучше всего делать это ножом или мягкой щеткой, чтобы не повредить ткань. Затем аккуратно постирайте вещи вручную с использованием простого хозяйственного мыла! После останется положить одежду в стиральную машину и включить стандартную стирку.

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Еще 3 домашних средства от пятен грязи

Однако, это не единственное средство. Для деликатных тканей можно использовать раствор из 2 л теплой воды с соком одного выжатого лимона. В качестве альтернативы можно также использовать столовую ложку лимонной кислоты. Подождите 10-15 минут, смойте водой и постирайте как обычно.

Для шерстяных вещей советуют приготовить раствор воды и нашатырного спирта в следующих пропорциях: 2 литра воды и 2 столовые ложки нашатырного спирта.

Если у вас хлопчатобумажная одежда, попробуйте смешать спирт и уксус. Однако здесь есть одно “но”. Ткань может обесцветиться, поэтому предварительно опробуйте прием на небольшом участке ткани, протерев его смоченным ватным тампоном.

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