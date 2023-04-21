Как почистить белые кроссовки, чтобы их не испортить? Есть три проверенных способа
Белые кроссовки — та обувь, которая отлично подходит к любой одежде: от джинсов и брюк до шорт, юбок и платьев. Однако у них есть большой недостаток — они очень быстро пачкаются. Как же и чем почистить кроссовки в домашних условиях? Мы предлагаем три эффективных способа без использования стиральной машины.
Как почистить кроссовки содой?
Давно известно, что пищевая сода хорошо работает не только на кухне, но и при бытовой уборке. Оказывается, она также хорошо подойдет для освежения белых кроссовок.
Достаточно растворить две столовые ложки пищевой соды в стакане воды, а затем нанести ее на поверхность обуви с помощью старой зубной щетки. Такую обувь следует оставить примерно на полчаса, а затем протереть салфеткой из микрофибры, чтобы удалить остатки смеси.
Чистим кроссовки зубной пастой
Зубная паста и зубная щетка очистят не только зубы, но и испачканную обувь, как тканевую часть, так и резиновую, в том числе и подошву.
Как это сделать? Очень просто — важно, чтобы зубная паста была белой, без красителей. Смочите зубную щетку, затем нанесите зубную пасту и начните аккуратно тереть загрязненные участки, пока не вернется белоснежный цвет.
Средство для снятия макияжа для кроссовок
Желтые пятна – бич любителей яркой обуви. Они часто возникают в результате неправильной сушки – на солнце или просто появляются при ношении обуви.
Так как же их чистить? Ответ может удивить многих людей: средство для снятия макияжа. Все, что вам нужно сделать, это пропитать салфетку из микрофибры или ватный диск жидким косметическим средством, а затем аккуратно потереть резину.
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