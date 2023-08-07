Как легко отмыть лисички от грязи? Сначала обваляйте их в этом

Опубликовано: 07.08.2023 11:09 , Обновлено: 05.09.2023

Лисички — это одни из самых вкусных и популярных грибов, которые растут в лесу. Однако, перед тем как начать готовить, их необходимо тщательно очистить от песка, земли, хвои и другой грязи, что может быть довольно трудно. К счастью, есть простой способ сделать это, не прилагая усилий.

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Чистка грибов, пожалуй, наименее любимый этап, но, к сожалению, его нельзя пропустить. В случае единичных экземпляров это можно сделать вручную. Однако, если вы набрали целую корзину, безусловно хочется ускорить процесс.

Самый распространенный способ – замочить лисички в соленой воде. Однако можно сделать это и по-другому.

Вам понадобится один продукт, который обычно используют для выпечки. И это мука!

Выложите грибы в миску, добавьте столовую ложку муки и тщательно обваляйте в ней. Затем добавьте воду комнатной температуры и перемешайте. Мука соберет всю грязь с лисичек.

После просто слейте их и промойте под проточной водой. Готово! Этот метод так же эффективен, как соленая вода, но лучше, потому что не влияет на вкус или свойства грибов.

Но если у вас дома нет муки, почитайте, как правильно отмыть лисички с помощью воды и соли.

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Кстати, на этапе очистки грибов проблемы доставляют не только лисички, но и маслята. Почитайте, как чем легко отмыть от них руки. Оказывается, самое эффективное средство растет у вас в огороде.

Чем отмыть руки после маслят? Самое эффективное средство растёт у вас в огороде