Как легко очистить вареные яйца от скорлупы? Понадобиться только иголка
Кажется, что нет ничего проще, чем просто сварить яйцо. Однако даже опытные хозяйки часто сталкиваются с тем, что сваренное яйцо никак не хочет очищаться от скорлупы. Многие смирились с эти фактом, но на самом деле есть проверенный способ, который может раз и навсегда избавить вас от проблемы плохо очищающейся скорлупы.
Аккуратный внешний вид яйца не только преображает блюдо эстетически, но и позволяет более экономно расходовать сам продукт. Иногда на стенках снятой скорлупы может закрепиться столько белка, что это даже расстраивает. Как бы то ни было, когда вы нуждаетесь в идеально сваренных яйцах, вы можете прибегнуть к небольшой хитрости.
Для того чтобы скорлупа после варки легко сходила с яиц, её следует проколоть иглой. В этом случае вода во время варки яйца зайдёт под скорлупу и поможет белку от неё открепиться.
Как проколоть яйцо правильно?
Делать эту процедуру следует, соблюдая осторожность и принимая во внимания несколько моментов.
Во-первых, прокалывать скорлупу нужно строго с тупого конца. Именно там находится “воздушная камера” в которую должна во время варки поступить вода. Если проколоть яйцо в другом месте, то хитрость не сработает. Вероятнее всего, во время варки яйцо просто растрескается и белок вытечет.
Во-вторых, во время варки в воду следует добавить немного соли. Нескольких ложек будет достаточно. Это поможет предотвратить вытекание большого количества белка через отверстие.
В-третьих, перед совершением процедуры яйца следует помыть. Это позволит нивелировать риски, связанные с проникновением грязи и микробов под оболочку скорлупы.
Прокол можно сделать с помощью швейной иглы, булавки или даже канцелярской кнопки. Более того, вы можете приобрести специальный прокалыватель для яиц. Сегодня они в изобилии представлены на популярных маркетплейсах.
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Ещё несколько советов по варке яиц
- Не стоит бросать холодные яйца в кипящую воду. Очень велик риск того, что они лопнут и содержимое вытечет. Лучше положите яйца в кастрюлю с холодной водой сразу с началом варки
- Яйца лучше варить на медленном огне. Это также застрахует от риска растрескивания.
- Если яйцам до четырех дней, их нужно варить на три минуты дольше.
- После окончания варки слейте кипяток и залейте яйца холодной водой. Можно даже немного надбить скорлупу. Это поможет очистить яйца без затруднений.
- Проверить, сварилось ли яйцо, можно, положив его на поверхность и раскрутив вокруг своей оси. Если яйцо крутится быстро — оно готово, если медленно — сырое.
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