Как сделать масло в банке дома за 10 минут? Получится вкуснее, чем в магазине

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Опубликовано: 22.03.2023 12:47 , Обновлено: 14.11.2024

В интернете есть множество способов, как сделать сливочное масло в домашних условиях. Но мы нашли самый быстрый способ приготовления. Для этого понадобится обычная стеклянная банка или пластмассовая бутылка.

Зачем готовить сливочное масло дома?

Во-первых, первое, что говорит в пользу этого решения, — вкус. Вы можете добавить в масло укроп, базилик и чеснок, из-за чего продукт станет невероятно вкусным и уникальным.

Также очень важно, что вы полностью контролируете весь процесс его приготовления, поэтому точно знаете, что вы действительно едите.

Как сделать домашнее масло в банке за 10 минут?

Приготовить сливочное масло самостоятельно на самом деле проще простого. При этом вы получите полностью натуральный продукт.

Все, что вам понадобится, это:

сливки 30% (можно взять жирную сметану);

банка или пластиковая бутылка объемом 1,5-2 литра.

Все, что вам нужно сделать, это налить сливки в банку или бутылку так, чтобы они заполнили чуть меньше половины емкости, пишет Pysznosci.

Затем плотно закройте тару и энергично встряхивайте ее несколько минут. Когда вы увидите, что из сливок получилось масло, выньте его из емкости и сразу же окуните в холодную воду. После осторожно сожмите его в руке, чтобы удалить излишки жидкости.

Готовое масло переложите в миску. Вы можете добавить туда различные приправы и специи по вкусу.