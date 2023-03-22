Как сделать масло в банке дома за 10 минут? Получится вкуснее, чем в магазине
В интернете есть множество способов, как сделать сливочное масло в домашних условиях. Но мы нашли самый быстрый способ приготовления. Для этого понадобится обычная стеклянная банка или пластмассовая бутылка.
Зачем готовить сливочное масло дома?
Во-первых, первое, что говорит в пользу этого решения, — вкус. Вы можете добавить в масло укроп, базилик и чеснок, из-за чего продукт станет невероятно вкусным и уникальным.
Также очень важно, что вы полностью контролируете весь процесс его приготовления, поэтому точно знаете, что вы действительно едите.
Как сделать домашнее масло в банке за 10 минут?
Приготовить сливочное масло самостоятельно на самом деле проще простого. При этом вы получите полностью натуральный продукт.
Все, что вам понадобится, это:
- сливки 30% (можно взять жирную сметану);
- банка или пластиковая бутылка объемом 1,5-2 литра.
Все, что вам нужно сделать, это налить сливки в банку или бутылку так, чтобы они заполнили чуть меньше половины емкости, пишет Pysznosci.
Затем плотно закройте тару и энергично встряхивайте ее несколько минут. Когда вы увидите, что из сливок получилось масло, выньте его из емкости и сразу же окуните в холодную воду. После осторожно сожмите его в руке, чтобы удалить излишки жидкости.
Готовое масло переложите в миску. Вы можете добавить туда различные приправы и специи по вкусу.