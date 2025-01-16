Как легко и быстро очистить двор от снега? Нашли простой лайфхак с веревкой

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Опубликовано: 16.01.2025 11:32 , Обновлено: 16.01.2025

Зима не особо балует белорусов снегом. Однако, как показывают предыдущие годы, она еще успеет накрыть землю большими сугробами. Поэтому предупрежден - значит, вооружен. Журналисты Telegraf.news нашли отличный лайфхак, который поможет очистить двор от последствий стихии с минимальными усилиями, если вдруг заметет. Все, что вам нужно, это обычная веревка.

Правила, которые нужно запомнить

Крайне важна систематичность: чем чаще чистите снег, тем лучше. Когда он свежий, его легче убрать. Если пропустите хотя бы день-два, справиться будет намного сложнее из-за толстого слоя льда;

Равномерно распределяйте снег в стороны. Лучше до деревьев и кустов, так он будет поливать их и служить естественным покровом. Это также заставит его таять быстрее. Не сгружайте снег в гору, так он превращается в лед.

Как веревка поможет убрать снег?

Трюк с веревкой облегчит уборку двора и не потребует от вас много времени и усилий. Особенно хорош он будет для пожилых людей и тех, кто страдает от болей в пояснице.

Просто привяжите веревку одним концом к ручке лопаты, а вторым к основной рабочей части инструмента. Затем наберите снег как обычно и просто потяните за веревку, чтобы приподнять груз без наклона, занимаясь уборкой без особого труда.

Чем эффективно и дешево смазать лопату?

А чтобы уж совсем хорошо и легко работалось, советуем использовать еще один лайфхак. Просто смажьте внутреннюю часть лопаты вазелином. Его цена в аптеках от 1 до 7 рублей. Это элементарное средство не допустит прилипание снега. Как результат, вы потратите меньше времени на уборку снега.

Незаменимых нет :) Если в доме не оказалось вазелина, смело берите другие подручные аналоги: маргарин, сливочное масло, парафиновую свечу, жир от сала.

Смажьте лопату этим недорогим средством. Уборка снега пойдет в разы легче и быстрее

Ранее Telegraf.news показывал видео залипательной техники, которой поделился один из белорусских пользователей TikTok. Рядовой процесс уборки снега на одной из улиц Минска настолько впечатлил зрителей, что они признали его отдельным видом искусства и обеспечили автору видео более 2,2 млн просмотров за три дня.

«Залипательная техника» — Видео уборки снега в Минске набрало 2,2 млн просмотров. Что удивило подписчиков?