Как избавиться от запаха сигарет в квартире и одежде? Эти 5 способов помогут освежить воздух и вещи

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Опубликовано: 21.05.2024 12:17 , Обновлено: 21.05.2024

Лучшим способом победить табачный запах в доме мог бы стать отказ от пагубной привычки, но далеко не все готовы на это решиться. Как бы то ни было, последствия от курения в пределах квартиры ощутимы для всех её обитателей. Табачный запах плотно въедается в одежду, обивку мебели и другие поверхности. Если повлиять на курильщиков не получается, то вы можете прибегнуть к различным средствам, чтобы освежить своё жильё.

Курение сигарет – это зависимость, вредная не только для организма, но и для нашего дома. Сигаретный дым проникает буквально во все: шторы, постельное белье, мягкую мебель, ковры… Самым простым и полезным для здоровья решением было бы бросить курить. Однако иногда случается, что повлиять на привычки близких не получается. Также вы можете просто столкнуться с вещью, которая пропахла табаком, и это нужно как-то исправить. Эти советы помогут улучшить ситуацию.

Как избавиться от табачного запаха с помощью соды

Запах сигарет очень легко проникает в обивку дивана, кресла или ковра. Если есть возможность, лучшим вариантом будет оставить их на балконе или в саду на несколько часов, а лучше дней. Если такой возможности нет, то вы можете использовать для решения проблемы пищевую соду.

Посыпьте ковер и диван пищевой содой и оставьте на несколько часов. По истечении этого времени пропылесосьте. Использование пищевой соды для нейтрализации запахов — популярный способ снова заставить вашу квартиру пахнуть свежестью. Использовать соду можно и для обработки вещей. Вы можете сложить сухие вещи в пакет с содой на некоторое время, после чего достать и встряхнуть их и оставить проветриться на воздухе. Также можно добавлять несколько ложек соды к стиральному порошку во время стирки.

Способ с применением кофе

Кофе — популярный нейтрализатор запаха. Его часто можно предлагают понюхать в парфюмерных магазинах, чтобы вы могли оценить, как пахнут духи. В противном случае, понюхав несколько флакончиков, вы вскоре столкнётесь с тем, что все они будут пахнуть одинаково.

Чтобы избавиться от запаха сигаретного дыма, заварите кофе в кофеварке. Пусть его аромат наполнит всю квартиру. Вы также можете посыпать кофе пропитанные дымом поверхности: мебель и одежду и оставить на несколько часов. Однако будьте осторожны, чтобы кофе не испачкал материал.

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Очиститель воздуха

Наверное, лучший способ избавиться от вредных веществ из воздуха – использовать очиститель. Технологически продвинутое оборудование включается само по себе при повышении уровня загрязнения. Очиститель воздуха прекрасно улавливает неприятные запахи и нейтрализует их до того, как они проникнут в ткани. Кроме того, они отлично подойдут, если у вас дома есть аллергик. На рынке представлены очистители разных размеров и форм – вы обязательно найдете что-то для себя.

Ароматические свечи

Избавиться от запаха сигарет со всей квартиры бывает действительно сложно – лучше всего будет постирать шторы и гардины и тщательно проветрить дом. При этом поставьте в доме ароматические свечи, которые источают приятный аромат и могут помочь, если в доме есть курильщик. Наиболее эффективным средством маскировки запаха сигаретного дыма будут так называемые свечи против курения. Самый простой способ получить их — заказать онлайн.

Многие люди также любят использовать ароматические палочки — они имеют более интенсивный аромат и могут более эффективно маскировать запах сигарет, но будьте осторожны: дым от ароматических палочек может быть даже более опасным для вашего здоровья, чем сигаретный дым.

Масло чайного дерева

Неплохо время от времени протирать мебель маслом чайного дерева – это не повредит их поверхность, но замаскирует неприятный запах сигарет.

Помните, что борьба с запахом сигаретного дыма – сизифов труд, если в квартире регулярно курят. Гораздо лучший эффект даст разовая уборка и освежение квартиры в сочетании с отказом от курения в помещении.

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