Как продлить стойкость духов? Просто предварительно нанесите на кожу это средство

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Опубликовано: 13.05.2024 12:23 , Обновлено: 12.05.2024

Как сделать так, чтобы духи держались дольше, и что сделать, чтобы их запах был более насыщенным? Оказывается, это проще, чем вы думаете. Есть одна хитрость, о которой должны знать все.

Многие не придают особого значения тому, как правильно пользоваться духами, и просто распыляют их на кожу. Однако оказывается, что один способ значительно увеличивает их стойкость, заставляя аромат держаться гораздо дольше.

Простой трюк, позволяющий добиться успеха, показала в своём Instagram блогерша Эмелия. Оказывается, все, что нужно сделать, - это просто смешать парфюм с кремом для тела (не ароматизированным) и втереть такую смесь в кожу.

Также можно сначала нанести крем на кожу, а затем брызнуться духами.

[info_b]Кроме того, вместо крема подойдет и обычный вазелин. Он также действует как связующее вещество или фиксатор духов на коже. При связывании с маслом вазелина испарение парфюма замедляется, что, по сути, означает, что духи сохраняются дольше. [/info_b]

Правда, есть несколько правил:

Убедитесь, что ваша кожа хорошо увлажнена перед нанесением аромата. Никогда не наносите духи на лицо. Нанесите капельку духов на руки и вотрите их в волосы - так аромат будет более интенсивным.

К слову, если вы хотите продлить стойкость парфюма, обратите внимание на места, куда вы его наносите. Аромат выделяется под воздействием тепла, поэтому лучше всего наносить духи на места, к которым приливает кровь. Это, например:

виски;

шея;

запястья.

Вы также можете распылить духи на одежду Стоит знать, что шарфы и платки лучше всего впитывают аромат.

Ранее Telegraf.news писал, что сделать, чтобы лак на ногтях держался дольше. Ухоженные руки — наша визитная карточка. Создание маникюра и тщательное окрашивание ногтей занимает немало времени. Неудивительно, что мы хотим, чтобы эффект держался как можно дольше. На что следует обращать особое внимание при нанесении?

Что сделать, чтобы лак на ногтях держался дольше? Запомните эти важные правила