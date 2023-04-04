Как избавиться от вони в стиральной машине? Есть способ даже без специальных средств

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Опубликовано: 04.04.2023 19:26 , Обновлено: 12.09.2023

Что делать, если из стиральной машины несёт как с унитаза? А если ещё хуже? Вонь может быть вызвана многими причинами, такими как остатки моющих средств, плесень или неочищенные фильтры, к счастью, мы нашли решение для всех из них.

Кстати, распространенной ошибкой является использование слишком большого количества моющего средства. Его излишки оседают внутри стиральной машины. Помните, что нельзя превышать количество, указанное производителем, потому что мы напрашиваемся на плохо пахнущие неприятности.

Температура убивает микробы

Первое, что вы должны сделать, когда из стиральной машины исходит неприятный запах, нагреть ее. Выберите высокотемпературную программу стирки без моющего средства и запустите. Это убьет бактерии и удалит остатки стирального порошка, кондиционера для белья и других специфических средств, остатки которых осели в закоулках барабана.

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Натуральные моющие средства

Еще одно полезное решение — взять для очистки кое-что на кухне. Уксус и пищевая сода идеально подходят для очистки, дезинфекции и удаления нежелательных запахов. Достаточно налить в барабан стиральной машины один стакан и вы почувствуете разницу. Уксусная кислота поможет удалить плесень и бактерии, если запустить программу стирки при температуре не ниже 60°С. Более того, сода также удалит известковый налет изнутри стиральной машины и прекрасно смягчит даже самую жесткую воду.

Регулярно проветривайте и чистите стиральную машину

Очевидным решением в любой ситуации является эффективное предотвращение появления неприятного запаха. Вот почему важно, чтобы мы не доводили стиральную машину до состояния запущенности, заплесневелости и грязи. Чистите стиралку регулярно, в том числе и внутри, хотя бы раз в месяц. После каждой стирки дайте ей высохнуть и оставляйте дверцу стиральной машины открытой на несколько часов — это позволит воздуху свободно циркулировать и устранит затхлый запах.

Также проверяйте состояние фильтров и прокладок при очистке. Их также необходимо регулярно чистить и удалять остатки грязи и волокон с одежды.

Ранее Телеграф писал, что стирку перед началом процесса лучше сортировать и не класть в барабан стиральной машины огромные вещи вместе с маленькими. Но на практике так получается не всегда, особенно, когда в конце недели хочется постирать все и сразу. Что сделать, чтобы пододеяльник не «съедал» небольшие предметы?

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