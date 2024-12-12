Как избавиться от тараканов "за 2 дня"? Эти проверенные трюки из TikTok справятся не хуже покупных ядов

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Опубликовано: 12.12.2024 10:28 , Обновлено: 12.12.2024

С приходом зимы назойливые тараканы стремятся найти тёплое укрытие для зимовки и нередко оккупируют дома и квартиры. Борьба с этими насекомыми часто становится настоящим испытанием, и случается, что даже покупные яды не дают желаемого результата. В таких случаях стоит прибегнуть к народным методам борьбы с тараканами. Вот какие два проверенных способа "завирусились" в TikTok.

Тараканы в жилище — неприятная и надоедливая проблема, от которой никто не застрахован. При жизни в старых домах и с не очень чистоплотными соседями столкнуться с их появлением можно даже в относительно чистой квартире. Заселение такими незваными гостями может произойти через вентиляцию, канализацию, трещины в стенах. Иногда тараканы попадают в дом с мебелью или бытовой техникой, особенно если она бывшая в употреблении.

Тепло, влажность и обилие укромных мест — это преимущества, которые дают тараканам возможность спокойно сосуществовать с людьми. Случайно завалившиеся хлебные крошки и вода в раковине — достаточный рацион, и даже применение специальных ядов часто не может выселить надоедливых “квартирантов”.

Как избавиться от тараканов?

Избавление от тараканов требует комплексного подхода и терпения. Прежде всего, необходимо обеспечить чистоту в помещении: регулярно убирать пищевые остатки, не оставлять открытыми контейнеры с продуктами и тщательно вытирать поверхности.

Также следует по возможности закрыть все щели и трещины, через которые насекомые могут проникать в дом.

Следующий этап - использование специальных соблазнительных приманок или гелей, содержащих инсектициды. Они действуют не только на популяцию, но и на колонии, привлекая тараканов. Кроме того, можно прибегнуть к натуральным средствам. Вот некоторые из способов.

Самодельные галушки от тараканов

Принцип избавления от тараканов зачастую основан на размещении приманок, имеющих отравляющее действие. Приготовить такое “лакомство” для насекомых можно и самостоятельно. Часто такие самоделки оказываются эффективнее покупных аналогов.

Один из пользователей TikTok показал, как можно приготовить галушки-приманки для тараканов. По его словам, достаточно пары дней их использования, чтобы насекомые погибли. Для их приготовления вам понадобятся:

5 г. ванилина,

5 г. порошка борной кислоты,

пшеничная мука,

вода.

Смешайте все ингредиенты, чтобы получилось тесто, и скатайте из него шарики. Разложите их в местах обитания тараканов: около умывальника, вентиляции и т.д.

Пользователи соцсети поделились своими советами, как можно усовершенствовать рецепт галушек. Так, некоторые посоветовали делать галушки на основе яичного желтка. Такой вариант эффективнее, поскольку не так быстро сохнет, по мнению некоторых комментаторов.

“Ванильный сахар не нужен. Борная кислота, 2 яичных желтка, сваренных вкрутую. Смешайте, скатайте шарики и покидайте там, где их много. Вот и победа”, - написал один из комментаторов.

Другие заметили, что следует позаботиться о том, чтобы тараканы не имели доступа к воде, так как она помогает нейтрализовать действие борной кислоты.

“Там много нюансов! Например, доступ к воде должен быть полностью ограничен! Иначе вода нейтрализует действие борной кислоты”, - добавил другой пользователь.

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Порошок от тараканов из 2 ингредиентов

Ещё одним способом поделился пользователь с ником в TikTok. Для этого он изготовил съедобный порошок для тараканов с использованием бульонного кубика и…

Вам понадобятся:

бульонный кубик,

пищевая сода.

Размелите бульонный кубик и смешайте его с пищевой содой. Приготовленный порошок положите в мисочку и установите в месте обитания тараканов. После такого “перекуса”, по словам автора видеоролика, вредители погибают.

В комментариях пользователи также поделились своими способами борьбы с вредителями.

“Сухой гипс, ванильный сахар смешайте и поставьте, где только можно. И никакой воды”, - поделился своим лайфхаком кто-то.

Некоторые посоветовали смешивать соду с ванилином.

Ранее Telegraf.news писал о том, что с наступлением холодов грызуны стремятся найти тёплое укрытие на период зимы И, как водится, стремятся проникнуть в дома. Такое соседство едва ли может кого-то обрадовать, но не спешите закупаться ядами. В борьбе с крысами могут эффективно помочь простые и натуральные методы.

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