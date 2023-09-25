Как избавиться от плесени на силиконовых швах в ванной? Можно обойтись без агрессивный химии

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Опубликовано: 25.09.2023 09:56 , Обновлено: 25.09.2023

Бывает, что силиконовые стыки в душе, ванной или у раковины покрывают черные пятна. Эти пятна представляют собой плесень, которая может оказать негативное влияние на ваше здоровье. Не стоит ее недооценивать. Мы предлагаем несколько домашних рецептов, как удалить черную плесень с силикона.

Откуда берется плесень на силиконе?

В двух словах, плесень образуется из-за влаги. Если в помещении отсутствует надлежащая вентиляция, на силиконе в душе или у раковины могут появиться характерные черные пятна. На прокладках, кроме воды, оседают и остатки косметики, что создает еще лучшие условия для развития грибков. Бывает и так, что плесень образуется в местах, где протекает силикон.

Если вода попадет под прокладку, снизу на ней начнет развиваться плесень. Независимо от причины ее образования, следует знать, как вывести черную плесень из силикона. Если вы ничего с этим не сделаете, она будет продолжать расти, что может негативно сказаться на вашем здоровье.

Как убрать плесень с силикона?

Многие думают, что плесень можно удалить только с помощью агрессивных химикатов, например, препаратов, содержащих хлор (владельцам акриловых ванн - категорически запрещено их применять). Это не так.

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Есть несколько домашних средств, к которым стоит прибегнуть, чтобы удалить загрязнения. Они безопаснее для вашего здоровья и не так сильно нагружают окружающую среду. Для борьбы с плесенью пригодится один из немногих продуктов, которые у вас, скорее всего, есть на кухне.

Уксус . Смешайте его с водой в пропорции 1:1. Опрыскайте зараженные участки и подождите около 15 минут. Затем протрите силикон влажной тряпкой.

. Смешайте его с водой в пропорции 1:1. Опрыскайте зараженные участки и подождите около 15 минут. Затем протрите силикон влажной тряпкой. Пищевая сода . Добавьте в продукт немного воды или масла чайного дерева, чтобы получилась густая кашица. Нанесите его на форму и подождите 15-20 минут. Затем потрите шов зубной щеткой.

. Добавьте в продукт немного воды или масла чайного дерева, чтобы получилась густая кашица. Нанесите его на форму и подождите 15-20 минут. Затем потрите шов зубной щеткой. Лимонный сок . Применяют его так же, как смесь воды и уксуса.

Как еще убрать плесень с силикона в домашних условиях?

Если у вас на кухне нет ни одного из продуктов, подходящих для удаления плесени, вы также можете получить другой домашний рецепт. На этот раз вы найдете его в ванной комнате. Для чистки силиконовых швов можно смазать их отбеливающей зубной пастой. Наиболее эффективным будет тот, который содержит активированный уголь.

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Оставьте пасту на пятнах на 15 минут, затем потрите силикон зубной щеткой. Грязь должна легко сойти.

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Новость Телеграф