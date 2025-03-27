Как найти гнездо платяной моли и избавиться от нее? Вот какие 12 запахов ее отпугнут

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Опубликовано: 27.03.2025 07:15 , Обновлено: 26.03.2025

Платяная моль – это вредитель, который быстро размножается и может повредить не только одежду, но и ковры или обивку мебели. Чаще всего платяная моль попадает в дома через открытые окна или вентиляционные решётки. Взрослые особи наиболее активны в вечернее и ночное время, когда ищут места для откладывания яиц. Поэтому долгое время вы можете не замечать, что у вас в доме завелась моль. Между тем личинки моли питаются всё время и могут в буквальном смысле уничтожить все вещи, до которых доберутся. Рассказываем, как найти гнездо моли и как избавиться от неё раз и навсегда.

Как понять, что у вас в доме завелась моль?

Обычно люди узнают о наличии моли тогда, когда взрослые особи начинают летать по дому. Взрослая моль — это маленькая коричневая или сероватая бабочка, летающая, как правило, неподалёку от своего гнезда.

Фото иллюстрационное

Если вы заметили маленькие дырочки или повреждения на вещах, это один из признаков присутствия моли. Личинки моли питаются волокнами тканей, особенно шерстяных, меховых и хлопковых изделий.

Фото иллюстрационное

Также о наличии моли в доме говорят коконы и личинки, которые можно обнаружить в складках одежды, углах шкафа или на полках. Коконы моли выглядят как небольшие комочки пуха или паутинки.

Фото иллюстрационное

В некоторых случаях присутствие моли может сопровождаться специфическим запахом, который напоминает затхлость или плесень.

Где искать гнездо моли?

Моль любит сухие помещения без доступа света. Так как её личинки питаются волокнами шерсти, меха и хлопка, искать гнездо нужно в шкафах с одеждой, в обуви с натуральной подкладкой из шерсти и меха, в одежде, которая долго хранится в закрытых пакетах или коробках, в коврах и пледах. Прибежищем моли также могут стать матрасы, обивка мебели из натуральной ткани, текстильные элементы штор.

Если вы увлекаетесь вязанием и у вас дома хранится запас шерстяных ниток, моль наверняка устроит в них гнездо.

Как избавиться от платяной моли?

Для начала нужно постирать все заражённые молью вещи при высокой температуре. Если позволяет погода, можно вынести их на улицу, вытряхнуть их и оставить на несколько часов на солнце или морозе. Яйца и личинки моли уничтожаются как низкими, так и высокими температурами.

Следующий шаг — тщательная уборка шкафов и всех закоулков и щелей в доме. Лучше всего использовать воду с уксусом (в соотношении 1:1), а затем вымыть всё водой с мылом или жидкостью для мытья посуды.

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Эти запахи отпугивают моль

Моль чувствительна ко многим запахам. Вредителю не нравится запах лаванды, камфоры, апельсина, лаврового листа, герани, эвкалипта, мяты перечной, гвоздики, табака и душистого перца.

Фото иллюстрационное

Репелленты для шкафов с одеждой можно приготовить самостоятельно — просто положите в мешочки из ткани смесь из разных трав и положите в шкаф с одеждой. Осенью можно положить в карманы одежды несколько каштанов, которые также отпугивают моль.

Личинки моли не выносят запах мыла. Кусочки нарезанного куска мыла можно разместить на полках шкафа. Полки в шкафу также можно застелить газетами, так как моли не нравится запах типографской краски.

Как обезопасить себя от появления моли в доме?

В борьбе с молью главное — профилактика и регулярность. Шкафы с одеждой следует регулярно проветривать, а также избегать избытка вещей. В идеале вешать вещи нужно на расстоянии друг от друга и не скученно. Текстиль животного происхождения (меха, овчины, пух, шерсть) лучше всего хранить в герметичных чехлах.

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