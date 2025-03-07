Как эффективно отмыть вытяжку на кухне от жира? Вот 4 неожиданных домашних средства

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Опубликовано: 07.03.2025 12:56 , Обновлено: 07.03.2025

Регулярная очистка вытяжки на кухне - это не только вопрос эстетики. Эта процедура помогает удалить накопившуюся грязь и жир, что улучшает работу прибора и его способность поглощать неприятные запахи и пар. Однако чистка вытяжки - утомительное занятие, которое часто не приносит желаемого результата. Однако есть необычные способы, которые эффективно удаляет даже застарелые загрязнения (и без использования едких химических веществ).

При очистке вытяжки не забывайте о фильтре, который задерживает грязь, поступающую вместе с воздухом. Легкие загрязнения можно удалить раствором теплой воды и средства для мытья посуды. Для более сложных, жирных загрязнений стоит использовать средства, которые есть у нас на кухне.

Масло

Хоть это и звучит странно, но жир легче всего отмыть… с помощью жира. Просто нанесите растительное масло на мягкую сторону губки, а затем сотрите грязь. Через несколько минут протрите вытяжку шершавой стороной губки. Так вы убедитесь, что от скопившегося жира не осталось и следа. В завершение протрите прибор водой и средством для мытья посуды.

Уксус

Уксус отлично впитывает жир и грязь. Чтобы очистить вытяжку, просто приготовьте раствор из уксуса и воды, смешав два компонента в соотношении 1:1. Перелейте средство в бутылку с распылителем и распрыскайте на загрязненные участки. Через 15 минут протрите поверхность влажной тряпкой, и жир на вытяжке исчезнет в кратчайшие сроки.

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Пищевая сода

Насыпьте несколько столовых ложек пищевой соды в миску и залейте небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста. Нанесите пасту на загрязнение и оставьте примерно на 20 минут. Затем удалите пасту влажной губкой или мягкой тканью.

Кстати, есть и такой способ отмыть вытяжку с помощью соды:

Кола

Также есть метод, который эффективно удаляет даже застарелый, засохший жир. Если вы имеете дело с сильно загрязненной вытяжкой, возьмите напиток колу. Благодаря содержанию кислоты он эффективно растворяет жир, засохшую грязь и даже ржавчину.

Просто налейте напиток в бутылку с распылителем и распылите на загрязненные поверхности. Стоит оставить средство на несколько минут, чтобы активные ингредиенты успели подействовать.

Для еще большего эффекта можно добавить в напиток лимонную кислоту или лимонный сок, которые придадут поверхности блеск.

Наконец, тщательно вымойте вытяжку теплой водой с жидкостью для мытья посуды - это поможет предотвратить появление липкого налета. Таким образом, наш прибор будет сиять как новый, а от скопившегося жира не останется и следа.

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