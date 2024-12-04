Как легко отмыть духовку от жира и налёта? Вот зачем понадобится монета и разрыхлитель

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Опубликовано: 04.12.2024 11:53 , Обновлено: 04.12.2024

Со временем, даже если духовкой пользоваться нечасто, её стенки покрываются жиром, а на дверце образуется некрасивый коричневый налёт. Загрязнения не только портят вид бытовой техники — они подгорают и плохо пахнут при готовке. Поэтому чистка духового шкафа у многих хозяек вызывает глубокое уныние, так как отмывать застарелый жир и налёт — занятие не самое приятное. На самом деле вернуть первозданную чистоту можно легко и без особых усилий, если воспользоваться нашими советами.

[info_b]Отметим, что некоторые духовки оснащены системой самоочистки, но такие модели стоят дорого, и большинство покупателей останавливают свой выбор на технике с ручной очисткой.[/info_b]

Как быстро почистить духовку от грязи при помощи монеты?

Перед чисткой духового шкафа отключите его от сети, уберите противни и решётку. Тщательно распределите чистящее средство по стенкам духовки и подождите 10-15 минут. За это время чистящее средство начнёт растворять загрязнения, а самые стойкие их них можно будет удалить при помощи обычной монеты.

[info_b]Только действуйте аккуратно, чтобы не поцарапать покрытие духового шкафа.[/info_b]

Однако особенно монета пригодится при очистке решеток, где также скапливается немало жира.

Как очистить духовку от жира при помощи пара, уксуса и лимонов?

Этот метод подходит для удаления лёгких загрязнений:

Налейте воду в противень или жаропрочную миску и добавьте немного уксуса или лимонного сока, или лимонной кислоты. Можно просто разрезать на две части несколько лимонов и разложить их на противне.

Разогрейте духовку до 150-200°C и поставьте туда противень.

Через 30 минут выключите духовку и дайте ей остыть.

После остывания удалите размягчённые паром загрязнения влажной тряпкой.

Как отмыть сильно загрязнённую духовку содой и содой с уксусом

Для более стойкого налёта и застарелого жира подойдёт следующий способ:

Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. Нанесите смесь на стенки духовки, избегая нагревательных элементов. Оставьте на ночь или хотя бы на несколько часов. Утром смойте пасту влажной губкой или тряпкой.

Ещё один способ, который поможет отмыть сильно загрязнённую духовку — это использование соды с уксусом. При взаимодействии эти вещества выделяют углекислый газ, способный разрушать даже застарелую грязь.

Сначала протрите внутреннюю поверхность духовки столовым уксусом и сразу же нанесите поверх уксуса соду при помощи влажной губки или тряпочки.

Оставьте духовку постоять на несколько часов¸ а затем удалите загрязнения. Для удаления особо упорных пятен можно использовать монету.

Как почистить духовку при помощи разрыхлителя для выпечки

Многие разрыхлители состоят из пищевой соды и лимонной кислоты, поэтому они подходят не только для выпечки, но и для очистки духовки.

Смешайте разрыхлитель с водой, чтобы получилась густая паста, и нанесите полученное средство на внутреннюю поверхность духовки. Оставьте пасту на пару часов и затем удалите загрязнения губкой или тряпочкой.

Как отмыть духовку нашатырным спиртом

Содержащийся в нашатырном спирте аммиак способен растворять многие органические вещества, такие как жир и пригоревшие частички пищи. Способ эффективный, но имеет существенный недостаток — нашатырный спирт резко пахнет.

Нашатырный спирт для очистки духовки можно очистить двумя методами:

Нанесите на внутреннюю поверхность и оставьте на ночь. На следующий день духовку нужно будет вымыть с мылом или моющим средством. Нагрейте духовой шкаф до 150°С и выключите. В небольшую ёмкость налейте 200 мл нашатырного спирта и поставьте его в духовку на верхнюю полку. На нижнюю поставьте ёмкость с литром воды. Закройте духовку и оставьте так до утра. На следующий день вымойте духовку моющим средством, удалив аммиак и загрязнения.

Как снять дверцу духовки?

У большинства духовых шкафов можно снять и дверцу, и оконное стекло. Это позволяет отмыть все труднодоступные места.

[info_b]Обратите внимание! Порядок снятия дверцы и оконного стекла может отличаться в зависимости от модели духового шкафа. Лучше заранее ознакомиться с инструкцией по эксплуатации духовки.[/info_b]

Инструкция, как снять дверцу с духовки

Шаг первый. Откройте духовку и найдите защёлки или заглушки, которыми крепится стекло к дверце. Откройте их.

В верхней части тоже есть крепежи, которые нужно убрать. После этого стекло легко вынимается. Во время работы держите дверцу духовки одной рукой или поддерживайте дверцу каким-либо предметом.

Шаг второй. После того как стекло будет вынуто, закройте дверцу наполовину, а затем оттяните её вверх и отцепите.

Теперь можно отмыть все самые труднодоступные места!

Советы по уходу за духовым шкафом

Мыть духовку будет легко, если соблюдать простые правила ухода за ней:

Чем регулярнее уход за духовкой, тем легче её содержать в чистоте. Если вы будете протирать внутренние стенки после каждой готовки и раз в одну-две недели проводить паровую обработку с использованием моющего средства, то вам почти не придётся прибегать к серьёзной уборке.

Чтобы загрязнения удалялись легче, перед уборкой разогрейте духовку до 50 - 60 °C.

Не используйте для мытья духовки жёсткие губки и металлические скребки, так как они могут повредить покрытие духовки. Лучше применять мягкую губку или ткань.

Никогда не наносите чистящие средства на нагревательные элементы духовки и вентилятор.

После очистки оставьте дверцу духовки открытой на два-три часа для полного высыхания и удаления посторонних запахов.

Ранее Telegraf.news писал, как быстро, дешево и безвредно почистить стекло духовки, которое постоянно загрязняется. Вот вариант «за копейки».

Добавите 4 ложки этого копеечного средства в воду. Ваша духовка засияет чистотой