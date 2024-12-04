Как легко отмыть духовку от жира и налёта? Вот зачем понадобится монета и разрыхлитель
Со временем, даже если духовкой пользоваться нечасто, её стенки покрываются жиром, а на дверце образуется некрасивый коричневый налёт. Загрязнения не только портят вид бытовой техники — они подгорают и плохо пахнут при готовке. Поэтому чистка духового шкафа у многих хозяек вызывает глубокое уныние, так как отмывать застарелый жир и налёт — занятие не самое приятное. На самом деле вернуть первозданную чистоту можно легко и без особых усилий, если воспользоваться нашими советами.
[info_b]Отметим, что некоторые духовки оснащены системой самоочистки, но такие модели стоят дорого, и большинство покупателей останавливают свой выбор на технике с ручной очисткой.[/info_b]
Как быстро почистить духовку от грязи при помощи монеты?
Перед чисткой духового шкафа отключите его от сети, уберите противни и решётку. Тщательно распределите чистящее средство по стенкам духовки и подождите 10-15 минут. За это время чистящее средство начнёт растворять загрязнения, а самые стойкие их них можно будет удалить при помощи обычной монеты.
[info_b]Только действуйте аккуратно, чтобы не поцарапать покрытие духового шкафа.[/info_b]
Однако особенно монета пригодится при очистке решеток, где также скапливается немало жира.
Как очистить духовку от жира при помощи пара, уксуса и лимонов?
Этот метод подходит для удаления лёгких загрязнений:
- Налейте воду в противень или жаропрочную миску и добавьте немного уксуса или лимонного сока, или лимонной кислоты. Можно просто разрезать на две части несколько лимонов и разложить их на противне.
- Разогрейте духовку до 150-200°C и поставьте туда противень.
- Через 30 минут выключите духовку и дайте ей остыть.
- После остывания удалите размягчённые паром загрязнения влажной тряпкой.
Как отмыть сильно загрязнённую духовку содой и содой с уксусом
Для более стойкого налёта и застарелого жира подойдёт следующий способ:
- Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста.
- Нанесите смесь на стенки духовки, избегая нагревательных элементов.
- Оставьте на ночь или хотя бы на несколько часов.
- Утром смойте пасту влажной губкой или тряпкой.
Ещё один способ, который поможет отмыть сильно загрязнённую духовку — это использование соды с уксусом. При взаимодействии эти вещества выделяют углекислый газ, способный разрушать даже застарелую грязь.
Сначала протрите внутреннюю поверхность духовки столовым уксусом и сразу же нанесите поверх уксуса соду при помощи влажной губки или тряпочки.
Оставьте духовку постоять на несколько часов¸ а затем удалите загрязнения. Для удаления особо упорных пятен можно использовать монету.
Как почистить духовку при помощи разрыхлителя для выпечки
Многие разрыхлители состоят из пищевой соды и лимонной кислоты, поэтому они подходят не только для выпечки, но и для очистки духовки.
Смешайте разрыхлитель с водой, чтобы получилась густая паста, и нанесите полученное средство на внутреннюю поверхность духовки. Оставьте пасту на пару часов и затем удалите загрязнения губкой или тряпочкой.
Как отмыть духовку нашатырным спиртом
Содержащийся в нашатырном спирте аммиак способен растворять многие органические вещества, такие как жир и пригоревшие частички пищи. Способ эффективный, но имеет существенный недостаток — нашатырный спирт резко пахнет.
Нашатырный спирт для очистки духовки можно очистить двумя методами:
- Нанесите на внутреннюю поверхность и оставьте на ночь. На следующий день духовку нужно будет вымыть с мылом или моющим средством.
- Нагрейте духовой шкаф до 150°С и выключите. В небольшую ёмкость налейте 200 мл нашатырного спирта и поставьте его в духовку на верхнюю полку. На нижнюю поставьте ёмкость с литром воды. Закройте духовку и оставьте так до утра. На следующий день вымойте духовку моющим средством, удалив аммиак и загрязнения.
Как снять дверцу духовки?
У большинства духовых шкафов можно снять и дверцу, и оконное стекло. Это позволяет отмыть все труднодоступные места.
[info_b]Обратите внимание! Порядок снятия дверцы и оконного стекла может отличаться в зависимости от модели духового шкафа. Лучше заранее ознакомиться с инструкцией по эксплуатации духовки.[/info_b]
Инструкция, как снять дверцу с духовки
Шаг первый. Откройте духовку и найдите защёлки или заглушки, которыми крепится стекло к дверце. Откройте их.
В верхней части тоже есть крепежи, которые нужно убрать. После этого стекло легко вынимается. Во время работы держите дверцу духовки одной рукой или поддерживайте дверцу каким-либо предметом.
Шаг второй. После того как стекло будет вынуто, закройте дверцу наполовину, а затем оттяните её вверх и отцепите.
Теперь можно отмыть все самые труднодоступные места!
Советы по уходу за духовым шкафом
Мыть духовку будет легко, если соблюдать простые правила ухода за ней:
- Чем регулярнее уход за духовкой, тем легче её содержать в чистоте. Если вы будете протирать внутренние стенки после каждой готовки и раз в одну-две недели проводить паровую обработку с использованием моющего средства, то вам почти не придётся прибегать к серьёзной уборке.
- Чтобы загрязнения удалялись легче, перед уборкой разогрейте духовку до 50 - 60 °C.
- Не используйте для мытья духовки жёсткие губки и металлические скребки, так как они могут повредить покрытие духовки. Лучше применять мягкую губку или ткань.
- Никогда не наносите чистящие средства на нагревательные элементы духовки и вентилятор.
- После очистки оставьте дверцу духовки открытой на два-три часа для полного высыхания и удаления посторонних запахов.
Ранее Telegraf.news писал, как быстро, дешево и безвредно почистить стекло духовки, которое постоянно загрязняется. Вот вариант «за копейки».
Добавите 4 ложки этого копеечного средства в воду. Ваша духовка засияет чистотой