Как быстро размотать пищевую плёнку? Зная эти 2 трюка, вы больше не будете мучаться

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Опубликовано: 31.12.2024 17:30 , Обновлено: 31.12.2024

Пищевая плёнка — атрибут, без которого не обходится практически ни одна кухня. Прежде всего, это простой и эффективный способ защитить пищу от обветривания и тем самым сохранить её приглядный вид и вкус надолго. Однако наверняка каждому приходилось сталкиваться с тем, что отмотать кусок плёнки с рулона сходу не получается. Часто она рвётся частями или намертво прилипает к основе, превращая процесс её использования в настоящее испытание для нервной системы. Однако существует ряд хитростей, которые помогут пользоваться пищевой плёнкой без трудностей.

Пищевая плёнка обладает множеством полезных функций. Кроме того, что она помогает сохранить свежесть продуктов, у неё есть масса применений в быту.

Например, её используют для упаковки, хранения личных мелочей, а также для создания защиты от пыли и загрязнений. Удобная в использовании, она заслужила популярность среди хозяек и поваров.

Однако, несмотря на все свои достоинства, пищевая плёнка остаётся предметом, которым бывает непросто пользоваться. Её поверхность, как магнит, прилипает к рулону, и поддеть его просто пальцем часто не получается.

В момент, когда нужно укрыть пищевую плёнку множество блюд, её разматывание может превратиться в настоящую пытку. Однако стоит знать несколько хитростей, и этот атрибут больше не будет так раздражать.

Положите плёнку в морозилку

Немногие знают, но если поместить пищевую плёнку в морозилку, можно значительно упростить процесс её разматывания.

Если перед вами стоит задача, например, убрать новогодний стол, поместите плёнку в морозильную камеру на 10-15 минут, прежде чем начать ею пользоваться.

После этого просто достаньте и потяните за край. Плёнка станет податливой, и дело пойдёт быстрее. Такой трюк, к слову, используют на крупных производствах.

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Намочите руки

Ещё один способ, который может показаться неочевидным - смочить руки водой. Пищевая плёнка будет охотнее отставать от основы, прилипая к мокрым рукам. Этот способ хорош тем, что не требует ожидания.

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