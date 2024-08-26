Большинство используют молоток для мяса неправильно? Вот для чего нужны 2 стороны на самом деле

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Опубликовано: 26.08.2024 17:07 , Обновлено: 26.08.2024

Молоток для отбивания мяса - аксессуар, который присутствует на кухне большинства белорусов. Устроен этот нехитрый инструмент может быть по-разному, но чаще всего на нём присутствует несколько функциональных сторон: шипообразная, ребристая и плоская. Тем не менее абсолютное большинство прибегают к использованию только одной шипообразной стороны. Для чего же нужны остальные?

Принцип работы молотка для мяса не так уж и сложен. Его задача – расщепить волокна, содержащиеся в мясе, и размягчить его перед приготовлением. Чаще всего такой молоток используют для приготовления мясных отбивных и стейков.

Конструкция молотка для мяса обычно состоит из ручки и головки. Именно на втором элементе расположено, отвечающие за расщепление мяса покрытие.

Стоит отметить, что подавляющее большинство молотков имеют несколько функциональных сторон, которые можно использовать по-разному. Однако практически каждый ограничивается использованием только одной.

Для чего на молотке плоская и ребристая сторон?

Сетчатая или шипообразная сторона используется для приготовления мяса для свиных отбивных или разделки говяжьей вырезки. Если на другой стороне молотка есть ребристая сторона, то вы можете использовать её, чтобы дополнительно размягчить мясо и разбить его волокна.

Использование ребристой стороны при подготовке отбивных создаёт множество трещинок в мясе. Это позволяет маринаду или специям проникнуть глубже в его структуру и сделать его более мягким и сочным. Более того, рифленая структура молотка помогает лучше сцепляться с мясом и не скользить по его поверхности. Ребристая сторона идеально подходит для разбивания свиной шеи и более жёсткой говядины.

Если у вашего молотка для мяса есть плоская сторона, то вы можете использовать его, чтобы отбивать птицу (индейку, курицу). Плоская сторона не позволит мягкому мясу “разлезться” и стать дырявым. Кроме того, вы можете использовать плоскую сторону, чтобы раздавливать чеснок, орехи или чтобы растолочь картофель в пюре.

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Как сохранить чистоту молотка и кухни во время готовки?

Одной из распространённых проблем во время приготовления отбивных является появление загрязнений как на молотке, так и на поверхности, на которой вы его отбиваете. К счастью, вы можете легко избежать этой проблемы, используя одноразовый пакетик либо пищевую плёнку во время отбивания.

Этот простой лайфхак сохранит утварь чистой, а мясо не будет разбиваться так сильно во время нанесения ударов.

Ещё один полезный трюк, который позволит снизить количество производимого во время готовки шума - использование кухонного полотенца, а лучше нескольких полотенец. Сложите их в несколько раз и подложите под разделочную доску, на которой будете отбивать мясо. Это сделает удары не такими громкими и сбережёт столешницу от царапин.

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