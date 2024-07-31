Без уксуса и соды. Нашли способ удаления пыли с "защитным слоем" до 3 недель

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 31.07.2024 09:29 , Обновлено: 31.07.2024

Скопление пыли на поверхностях мебели не только не украшает пространство, но и вредно для здоровья. После протирания пыль быстро появляется снова, что не может не вызывать раздражения. К счастью, существует способ уборки, который продлит чистоту намного дольше. Рассказываем, как приготовить антистатическую жидкость для уборки дома, которая будет препятствовать налипанию пыли повсюду.

Наверняка каждый замечал, как после кропотливой уборки пыли обычным способом та вновь устилает поверхности мебели уже через несколько часов. Продлить эффект чистоты можно, используя специальное средство, которое создаст антистатический защитный слой. Используя такую самодельную жидкость, чистить мебель придётся гораздо реже. Как её сделать?

Домашние средства от пыли

Антистатические жидкости не только удаляют пыль, но и предотвращают её скорое оседание.

Однако её эффективность зависит от исходной запыленности помещения. Сначала необходимо минимизировать присутствие пыли в пространстве. Пропылесосьте и вымойте полы, прежде чем начнёте вытирать мебель. Если сделать наоборот, то пыль с пола осядет на уже протертых вами комодах и шкафах, поэтому придётся делать это снова.

Приготовить антистатическую жидкость можно из того, что уже наверняка есть у вас дома.

Кондиционер для белья

Вы можете использовать кондиционер для белья, обладающий антистатическими свойствами. Просто заполните распылитель на 3/4 водой, а затем добавьте кондиционер для белья. Смешайте ингредиенты, распылите средство на поверхность мебели и протрите тряпкой. Самодельная жидкость послужит щитом и создаст слой, на котором вы не увидите частиц пыли как минимум две недели.

Лак для волос

Если у вас нет под рукой кондиционера для белья, вы можете использовать другие домашние средства. Они наверняка будут дешевле магазинных, а подействуют не менее эффективно.

Так, например, вы можете использовать лак для волос.

Он защитит мебель от оседания пыли на мебели, создав защитный слой. После протирания просто сбрызните поверхность лаком и дайте высохнуть. Используйте этот трюк каждые две недели на тёмной мебели и каждые три недели на светлой мебели.

Эта бабушкина смесь отмоет даже самую «убитую» кастрюлю. Понадобится всего 3 ингредиента

Глицерин

Также очень эффективен в борьбе с пылью глицерин. Добавьте чайную ложку этого средства в 300 мл воды, перемешайте и опрыскайте мебель.

Лимон

Ещё хорошо защищает от пыли поверхность мебели сок лимона . Этот цитрус не только поможет бороться с пылью, но и выступит освежителем воздуха. Смешайте сок одного фрукта с водой, распылите и протрите мебель.

[info_b]Если у вас нет распылителя, не обязательно его покупать. Вы можете использовать ёмкость с пульверизатором, которую можете найти дома. Например, бутылку от средства для мытья стёкол.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что мытье оконных рам — это довольно сложная задача. Особенно белых, на которых видна грязь, а сами они желтеют. Как вернуть оконным рамам прежний вид? Добавьте 6 столовых ложек этого порошка в теплую воду и вымойте им оконные рамы. Так вы отбелите их и очистите даже от сложных загрязнений. Это проверенный способ облегчить мытье окон.

Это домашнее средство отбелит пожелтевшие оконные рамы. Как приготовить?