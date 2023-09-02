Как быстро нашинковать лук? Вместо ножа понадобится вилка и ещё одно кухонное приспособление

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Опубликовано: 02.09.2023 14:35 , Обновлено: 05.09.2023

В сезон массовых осенних заготовок многие хозяйки сталкиваются с проблемой: как быстро нашинковать овощи для салатов, лечо и соусов, которых по некоторым рецептам нужно достаточно большое количество? Особо неприятен процесс измельчения лука - с ним хочется расправиться как можно быстрее. Ускорить процесс можно, заменив нож двумя неожиданными кухонными приборами.

Изобретательные кулинары наловчились использовать для малоприятной процедуры измельчения лука вилку и овощечистку! Последнюю предлагается использовать вовсе не для того, чтобы почистить луковицу, а именно для того, чтобы нарезать овощ.

Предварительно лук необходимо очистить от шелухи, затем наколоть её на вилку (чтобы круглая луковица не скользила и не укатывалась, а вы - не порезали свои пальцы вместо луковицы) и прижать к разделочной доске. Теперь можно легко и очень быстро нашинковать лук тонкими кольцами.

Этот способ позволяет нарезать тончайшие, практически прозрачные слайсы, а если нужны колечки потолще, достаточно просто посильнее надавливать на овощечистку при шинковке. Можно предварительно разрезать луковицу пополам - тогда у вас получатся тонкие полоски, а не кольца.

Кроме того, нарезать лук таким образом можно прямо в готовящееся блюдо, что ещё больше ускоряет процесс. Вот как это выглядит на практике:

https://telegraf.news/eda/mozhno-li-marinovat-luk-razobralis-teryaet-li-poleznye-svojstva-i-nashli-pravilnye-sposoby/

Ранее Телеграф рассказывал о нескольких простых способах, которые помогают не заливаться слезами в процессе нарезания лука, а также можно ли мариновать лук так, чтобы он не терял свои полезные свойства.

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