Как быстро нарезать арбуз в виде ёлочки? Нашли 5 проверенных способов для эффектной подачи

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Опубликовано: 28.08.2024 20:17 , Обновлено: 28.08.2024

Арбуз - одно из самых популярных лакомств на столах белорусов в летне-осенний период. Эта гигантская ягода - нередкий гость и на больших празднествах. В такие моменты нарезать и подать арбуз красиво становится актуальной задачей. Как сделать это так, чтобы было красивао быстро и удобно для гостей? Собрали 5 проверенных способов.

Арбуз - не только вкусная и полезная ягода, но и продукт, который может открыть целый портал в мир творчества. Наверняка вам приходилось неоднажды видеть вл время отпусков или в Сети, как из арбуза создают настоящие предметы искусства. Однако для человека неподготовленного даже задача просто красиво нарезать арбуз иногда выглядит достаточно сложной. К счастью, для того чтобы красиво преподнести арбуз, не нужно какого-то особого таланта. Достаточно лишь знать несколько хитрых трюков.

Одним из хороших способов разделки арбуза поделился в TikTok блогер-лайфхакер Константин Нечётов. Его простой способ позволяет быстро нарезать половинку арбуза и подать её ы удобном формате к столу. Нарезанный таким образом арбуз нужно есть при помощи вилки.

Второй способ нарезки завирусился в Telegram-каналах. Он позволит быстро и не замарав руки, нарезать не только арбуз, но и дыню. В таком виде очень красиво можно подать сезонные плоды на стол. Кроме того, их будет очень удобно брать с подноса.

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Этот способ из TikTok также не предполагает каких-то сложных манипуляций, но при этом выглядит красиво и просто. Разделите арбуз на четвертинки и отделите мякоть от кожуры при поощи ножа. Нарежите мякоть дольками и сдвиньте их в разные стороны. Эффектная и удобная подача к столу.

Если на носу праздник детей, то арбуз можно нарезать ёлочкой. Это тоже простой способ, который позволит есть кусочки арбуза по принципу мороженого на палочке. Дети наверняка оценят.

Вырежьте четвёртую часть арбуза и срежьте около 5 сантиметров кожуры с двух сторон. Нарежьте плод ёлочкой.

Если же вы хотите подать арбуз максимально эффектно и удобно, но с минимумом заморочек, то можете прибегнуть к этому способу из TikTok. Для его реализации вам понадобится большой нож, а получившийся результат позволяет сформировать из арбуза своеобразную ёмкость, в которую можно насыпать другие фрукты.

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