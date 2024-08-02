Почему нельзя покупать разрезанные арбузы? В Санэпидемслужбе рассказали, как это может привести к больнице

Опубликовано: 02.08.2024 19:14 , Обновлено: 02.08.2024

В Могилёвском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья напомнили, что август — пора арбузов. Поскольку эти ягоды в основном состоят из сахара и воды, они являются хорошей питательной средой для микроорганизмов. Если в мякоть попадут нехорошие бактерии (в арбузе они достаточно быстро развиваются и размножаются), можно заработать серьёзное пищевое отравление.

Чтобы этого не произошло, их нужно хранить в местах, максимально защищённых от насекомых, грызунов и домашних животных. Кроме того, опасно приобретать арбузы и другие ягоды, фрукты, овощи в неустановленных местах и у случайных лиц, предупредили в В Могилёвском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Также причиной для вызова скорой может стать половинка или четвертинка арбуза, который разрезали на рынке, в магазине или в другом месте. Специалисты обратили внимание: всё дело в грязной кожуре и лезвии ножа. Так что, покупая не цельный плод, вы рискуете серьёзно отравиться. Никто не знает, что этим ножом делали ранее.

“Перед подачей на стол тщательно вымойте арбуз со щёткой, затем обдайте его кипятком и холодной водой. Не вытирайте. Дайте арбузу высохнуть — тогда погибнут практически все микроорганизмы”, — посоветовали в Санэпидемслужбе.

Ранее Telegraf.news писал, что многим из нас запрещали есть семечки из арбуза. Привычка выковыривать семена сохранилась у некоторых с детства. Но вредны ли они на самом деле? Рассказываем, как влияет употребление семечек арбуза на организм и что говорят эксперты о плодах без семечек.

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