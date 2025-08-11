Как белорусам вернуть носкам белый цвет всего за 1 рубль? Клинер посоветовал натуральный "отбеливатель"

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Опубликовано: 11.08.2025 10:32 , Обновлено: 11.08.2025

Белые носки — один из тех предметов одежды, которые довольно легко пачкаются. Уже после первой носки они кажутся серыми, блеклыми и покрытыми грязью. Однако не стоит торопиться купать носки в отбеливателе и других химикатах. Эксперты посоветовали использовать натуральное средство, которое можно купить в обычном продуктовом магазине за 1 рубль (а иногда и меньше).

Так, эксперт по удалению пятен в британской компании по уборке дома Daily Poppins Найджел Бирман, для отбеливания носков порекомендовал… лимоны.

“Лимонный сок содержит натуральную лимонную кислоту, которая действует как мягкий отбеливатель и пятновыводитель. Он осветляет ткань и помогает бороться с бактериями, при этом он безопасен для большинства белых тканей и менее вреден для окружающей среды, чем химические средства», — пояснил он.

По словам специалиста, понадобится всего лишь один фрукт.

[inf]Согласно данным E-dostavka, килограмм лимонов стоит 6,79 рубля (на момент написания материала). Таким образом, если взять лимон весом 150 гр, вы потратите 1 рубль.

К слову, иногда в белорусских магазинах лимоны продают дешевле.[/inf]

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Как отмыть белые носки с помощью лимона?

Согласно рекомендации клинера, нужно выжать сок одного свежего лимона в ведро с горячей водой. Затем поместите в раствор носки и оставьте их отмокать на один-два часа.

[inf]Если пятна особенно стойкие, попробуйте посыпать влажную ткань солью и аккуратно потереть ее, прежде чем замачивать.[/inf]

После замачивания дайте им высохнуть как обычно, а если у вас есть сад или балкон, то дать им высохнуть на открытом воздухе будет особенно полезно, так как УФ-лучи естественным образом усиливают отбеливание.

“Этот метод недорогой, экологичный и простой в регулярном применении. Сочетание лимона и солнечного света — идеальный натуральный отбеливающий дуэт”, — подчеркнул Найджел Бирман.

И это не единственный его совет: тем, чьи носки или другая одежда имеют неприятный запах, он рекомендует добавлять немного белого уксуса при полоскании, чтобы смягчить ткань и удалить сильные запахи.

[inf]Кстати, лимонный сок также подойдет для стирки не только носков, но и других вещей, включая футболки и простыни.[/inf]

Какие домашние средства еще могут помочь?

Пользователи Сети также рекомендуют и другие “рецепты” для отбеливания носков. Например:

кипяченая вода; столовая ложка соды; 2 столовые ложки уксуса; столовая ложка любого моющего средства; столовая ложка соли.

Все ингредиенты нужно хорошо перемешать и оставить в этом растворе носки на 2 часа. После одежду нужно потереть. В Сети уверяют, что они будут “практически как новые”.

Ранее Telegraf.news писал, что эксперт по стирке заявила, что многие неправильно моют свои носки и тем самым с них плохо удаляется омертвевшая кожа и бактерии. Она рассказала, какое одно движение нужно сделать перед тем, как забросить этот предмет одежды в стиральную машину.

Исследователь назвала огромную ошибку при стирке носков, которую совершают почти все