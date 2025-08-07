Исследователь назвала огромную ошибку при стирке носков, которую совершают почти все

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Опубликовано: 07.08.2025 10:39 , Обновлено: 07.08.2025

Эксперт по стирке заявила, что многие неправильно моют свои носки и тем самым с них плохо удаляется омертвевшая кожа и бактерии. Она рассказала, какое одно движение нужно сделать перед тем, как забросить этот предмет одежды в стиральную машину.

Так, научный сотрудник отдела исследований и разработок компании Unilever (один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса, в том числе средств гигиены и моющих средств) Сара Шортер сообщила, что правильный способ стирки носков — сначала вывернуть их наизнанку.

Зачем выворачивать носки перед стиркой?

Эксперт отметила две основные причины, по которым будет полезно стирать носки таким способом.

Во-первых, по ее словам, это “позволяет более эффективно удалять омертвевшую кожу и бактерии”. Вторая причина связана с сохранением их состояния в долгосрочной перспективе.

«Стирка наизнанку позволяет носкам дольше выглядеть новыми, поскольку уменьшает трение с внешней стороны носков, что помогает сохранить узоры и цвета», — объяснила Шортер.

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А если есть серьезные пятна?

Однако если подошва и пятка носков заметно потемнели и загрязнились, эксперт посоветовала провести дополнительную предварительную стирку как лучший способ их освежить.

«Если на носках есть пятна, нанесите немного средства для стирки непосредственно на пятно, прежде чем вывернуть наизнанку и постирать», — рекомендует Сара.

Кроме того, по ее словам, использование в стиральной машине «моющего средства хорошего качества» также является обязательным.

Стирать только в холодной воде?

Еще один совет Сары, который наверняка будет для многих белорусов неожиданным, — избегать теплой воды и перейти на стиральный порошок для холодной.

Она утверждает, что это лучше «сохраняет ткань и эластичность носков».

Новость Телеграф

Сушить тоже стоит по-особому

Кроме того, исследователь сообщила, что помимо техники стирки наизнанку, на долговечность носков также может повлиять способ их сушки.

Сара порекомендовала сушить их также в положении наизнанку. Кроме того, призвала ограничивать воздействие прямых солнечных лучей на носки, «поскольку ультрафиолетовое излучение солнечного света может разрушать эластан в носках».

«Никто не хочет иметь свисающие носки», — добавила она.

Как часто стирать носки?

Научный сотрудник подчеркунла, что «носки следует стирать после каждой носки».

«Частое мытьё важно, потому что ноги потеют. Влажные, грязные носки могут привести к грибковым инфекциям или появлению неприятного запаха», — сказала она.

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