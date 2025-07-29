Добавьте в стиралку этот продукт. Постельное белье станет белее и чище

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Опубликовано: 29.07.2025 15:58 , Обновлено: 29.07.2025

Оказывается, для идеальной чистоты постельного белья не нужен отбеливатель или другие агрессивные средства — достаточно обычного кухонного ингредиента.

Летом простыни и пододеяльники требуют особого ухода: из-за жары и пота в ткани накапливаются жиры, что приводит не только к неприятному запаху, но и к желтым пятнам, скоплению пылевых клещей и антисанитарии.

По словам эксперта британской компании Ethical Bedding, которая занимается, в том числе, продажей постельного белья, Джеймса Хиггинса, отстирать потускневшее постельное может помочь лимонный сок, добавленный во время стирки.

«Если простыни выглядят грязными, есть отличный способ — добавить около 50 мл лимонного сока в воду для стирки. Вы увидите, что простыни после стирки будут выглядеть ярче и свежее», — утверждает он.

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Почему лимон эффективнее химии?

Дело в том, что лимон содержит лимонную кислоту — натуральное антибактериальное вещество, которое:

расщепляет жировые следы от пота;

устраняет запахи;

осветляет ткань без вреда для волокон.

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Для удаления пятен часто используют отбеливатель, однако это очень сильное средство, и его чрезмерное использование со временем ослабит волокна и может испортить постельное белье, если вы используете его регулярно.

Отбеливатель также бесполезен в борьбе с потом, поскольку химические вещества вступают в реакцию с солями и белками в поте, что может фактически сделать пятна темнее, а не удалить их.

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Инструкция по стирке белья с лимонным соком

Согласно рекомендациям эксперта:

Загрузите белье в машину, не переполняя барабан. Избегайте стирки с полотенцами — их грубая текстура оставляет катышки. Добавьте обычный порошок, кондиционер и 50 мл лимонного сока . Выставьте максимально допустимую температуру (предварительно проверив ярлык на белье).

Когда простыни высохнут, повесьте их на улицу на солнце, если это возможно, так как солнечный свет на самом деле усиливает чистящую силу лимонного сока.

Этот старинный метод, впрочем, подходит только для светлых тканей. Зато он почти бесплатный и безопасен для здоровья!

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