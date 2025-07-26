Как белорусам сделать кондиционер своими руками из подручных средств? Потребуется соль

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Опубликовано: 26.07.2025 08:42 , Обновлено: 26.07.2025

В не самые долгие дни жары лета 2025 года белорусам может помочь лайфхак создания своеобразного кондиционера из подручных средств. Такое устройство, конечно, не заменит полноценную климатическую технику, но во многих случаях этого и не требуется.

Он все равно позволит вам охладить помещение даже в жаркие дни. Всё, что вам понадобится, — это вентилятор, соль, вода, металлическая миска и форма для льда.

Новость Телеграф

Согласно прогнозу Белгидромета, на выходных в Беларуси ожидается температура от +22..+28°С . И если ближе к +20°C жарой не назовешь, то около +30°C у многих вызывает острое желание купить кондиционер. Но стоит ли ради нескольких дней? Лучше попробуйте экономичный способ.

Как сделать домашний кондиционер

Для приготовления домашнего хладагента смешайте воду и соль и разлейте раствор по формочкам для льда.

[inf]Для создания “аккумулятора холода” из воды и соли, обычно используется соотношение: 1 часть соли на 3-4 части воды. Т.е. на 450 мл воды нужно добавлять 1 столовую ложку соли.

Соль, используемая для создания аккумулятора холода, должна быть поваренной, а не морской, так как в последней меньше хлорида натрия, да и стоит дороже.

Если хотите продлить жизнь хладагента, то добавьте в раствор желатин для сгущения, что позволит дольше сохранять холод кубикам льда. [/inf]

Поместите раствор в морозильную камеру. Когда смесь застынет, выложите кубики льда в металлическую миску и поставьте её под работающим вентилятором. Всё! Домашний кондиционер готов.

Ещё одна хорошая и простая идея — смочить шторы холодной водой перед сном. Лучше всего это сделать с помощью пульверизатора, налив в него прохладную жидкость и тщательно пропитав шторы. Оставьте на ночь окна открытыми или слегка приоткрытыми.

А вот днём во время жары, наоборот, старайтесь окна держать закрытыми. Вопреки многими домыслам, открытые форточки работают как тепловентиляторы, засасывая в квартиру знойный воздух с улицы.

Ранее Telegraf.news писал, что кондиционер или хотя бы вентилятор есть далеко не у всех. Поэтому мы нашли неожиданные способы охладиться от жителей стран, где аномальные температуры в порядке вещей.

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