Как белорусам платить за газ меньше? Попробуйте эти 5 хитрых трюков при готовке

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Опубликовано: 30.07.2024 10:11 , Обновлено: 30.07.2024

Многие белорусы ищут различные способы сэкономить. Оказывается, достаточно просто изменить повседневные привычки, чтобы быстро заметить разницу в счетах. Например, можно сэкономить на приготовлении пищи на газу. Вот несколько простых приемов.

Несмотря на популярность индукционных и электрических плит, газовые по-прежнему остаются одним из самых востребованных кухонных приборов.

Среди преимуществ использования газовых плит - надежность, простота в эксплуатации и экономичность.

Кроме того, газовая плита может стать настоящим спасением для тех, у кого дома проблемы с электричеством - например, при одновременном включении нескольких приборов пробки часто отключаются сами по себе.

Также плюсом многие называют и возможность экономии. Оказывается, зная простые хитрости, можно гарантированно значительно уменьшить конечную сумму в счете. Как это сделать?

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Согласно постановлению Совмина №99 от 14 февраля 2024 года, за 1 кубометр природного газа, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, необходимо платить:

0,2062 рубля – при наличии индивидуальных отопительных приборов на газу.

0,5477 рубля – если таких отопительных приборов нет.

Если у белоруса нет газовых счетчиков, сумма взимается с одного зарегистрированного проживающего:

4,38 рубля – c газовой плитой, центральным горячим водоснабжением или индивидуальным водонагревателем не на газу.

12,6 рубля – c газовыми плитой и водонагревателем, при отсутствии центрального горячего водоснабжения.

7,12 рубля – c плитой, без газового водонагревателя и без центральной горячей воды.

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Приступая к делу в комфортной обстановке собственной кухни, стоит уделить внимание деталям. Только в этом случае можно выработать привычки, которые позволят вам в будущем немного сэкономить на счете за газ.

Хотя многим это кажется очевидным, это не всегда так.

Размер кастрюли

Основой приготовления пищи (при этом нужно думать об экономии) должен стать выбор кастрюли правильного размера, подгонка ее под размер конфорки - так, чтобы пламя нагревало только дно кастрюли.

Если поставить слишком маленькую кастрюлю на слишком большую конфорку, вы не только зря потратите газ, но и рискуете повредить посуду. В свою очередь если кастрюля слишком велика по отношению к конфорке, на ее разогрев потребуется гораздо больше времени. Следовательно, расходы возрастут.

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Тип материала

Тип материала, из которого изготовлены кастрюли и сковородки, также может иметь значение.

В целях экономии рекомендуется выбирать кастрюли и сковородки с дном из нержавеющей стали, которые нагреваются немного дольше, но гораздо дольше держат тепло. Или эмалированные, которые лучше проводят тепло.

Форма

Форма кастрюли также может играть важную роль в том, насколько она нагревается. Рекомендуется выбирать кастрюли бочкообразной формы, которые обеспечивают равномерное распределение тепла.

Крышки

Кроме того, один из самых простых приемов, позволяющих значительно сэкономить на счетах, - это… использование крышек. Накрыв кастрюлю крышкой, вы значительно ускорите процесс приготовления пищи.

Эксперты доказывают, что нужная температура достигается примерно на 2-3 минуты быстрее, а расход газа сокращается до 30 процентов.

А еще, как только блюдо закипит, стоит немного уменьшить пламя. Это также уменьшит сумму в вашем счете.

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Порции

В то же время, если вы хотите готовить более экономно, рекомендуется придерживаться идеальных пропорций - разогревать то количество пищи, которое вы можете реально употребить. Если вас ждет суп, не разогревайте его сразу весь. Просто перелейте то количество, которое вы можете съесть, в меньшую кастрюлю и только потом разогревайте. Вы сэкономите массу времени и, соответственно, сократите свои счета.

[info_b]При приготовлении пищи также не стоит забывать о чистоте на кухне. Поэтому, когда пламя в газовой плите начинает желтеть, займитесь чисткой конфорок и тем самым очистите поток газа. В исправной плите пламя имеет голубой оттенок.[/info_b]

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