Шеф-повар поделилась методом "пассивного" приготовления макарон. Как поможет сэкономить?

Опубликовано: 28.05.2024 10:56 , Обновлено: 28.05.2024

Знаменитый шеф-повар, автор книг на тему кулинарии Найджела Лоусон рассказала, что ей нравится уникальная техника приготовления пасты, известная как «пассивный» метод, которая позволяет не только создать идеальное блюдо, но и немного сэкономить силы, а также электроэнергию или газ. В чем заключается?

Приготовление макарон - не самая сложная задача на кухне. Все, что вам нужно сделать, - это вскипятить воду в кастрюле, бросить макароны и подождать столько времени, сколько указано на обратной стороне пачки - обычно около 10 минут.

Однако Лоусон поделилась хитростью, которая помогает получить идеально приготовленную пасту, не затрачивая при этом много энергии или газа.

Техника предполагает выключение конфорки задолго до того, как макароны будут готовы. Это как?

Найджела на своем сайте назвала этот метод «методом Винченцо Агнези». Шеф-повар утверждает, что он «снижает риск переваривания» пасты, поэтому он идеально подходит, если вы кормите много людей и у вас есть другие дела на кухне. Другие называют его «пассивным методом приготовления» и хвалят за экономию электроэнергии или газа, а, соответственно, и денег.

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Найджела Лоусон

Что же включает в себя этот метод? Как обычно, вам нужно довести до кипения кастрюлю с водой, но после того, как вы бросите в нее макароны, вам нужно будет варить их всего две минуты, затем выключить плиту, накрыть кастрюлю крышкой и оставить макароны вариться до готовности.

Найджела написала на своем сайте: «Доведите воду до кипения, добавьте соль, а затем бросьте макароны, хорошо перемешивая, чтобы убедиться, что они все в воде и не слиплись. Когда вода снова закипит, дайте макаронам повариться две минуты, затем выключите огонь, накройте кастрюлю чистой тонкой тканью и плотно закройте крышку. Дайте макаронам постоять в таком виде столько, сколько указано на упаковке, чтобы сварить их нормально».

Этот простой трюк действительно работает и не потребляет так много энергии, как обычное приготовление пищи.

Ранее Telegraf.news писал, что шеф-повар из Японии Нобухидэ Хирано опубликовал в Instagram видео, на котором показал хитрость при приготовлении макарон, супа и других блюд кастрюле. Он всего лишь смазал края кастрюле оливковым маслом — но эффект получился невероятным.

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