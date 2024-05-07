Добавьте 3 столовые ложки этого средства на литр воды. Как еще вернуть носкам белый цвет?

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Опубликовано: 07.05.2024 11:02 , Обновлено: 07.05.2024

Содержать белые носки в чистоте - довольно сложная задача. Часто, несмотря на все усилия, рано или поздно они даже становятся серыми или желтыми. Как вернуть им первоначальный цвет и сделать их белоснежными?

Как отбелить носки?

Забудьте о специальных отбеливающих порошках. На помощь придут проверенные домашние методы. Перед тем как положить вещь в стиральную машину, налейте в таз теплую воду и стакан уксуса. Замочите ткань примерно на 30-40 минут, а затем постирайте как обычно.

Вы избавитесь от пятен и вернете им белоснежную белизну.

[info_b]Этот трюк также подойдет для штор. Вы также можете добавить уксус прямо в стирку, в третий отсек ящика стиральной машины.[/info_b]

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Не только уксус

Уксус - не единственное средство, которое может помочь отбелить носки и одновременно избавиться от грязи. Замачивание носков в поваренной соли тоже поможет, но для этого нужно запастись терпением, так как весь процесс должен занять не менее 2 часов.

Поэтому лучше всего положить их в воду с солью на ночь. Таким же образом можно использовать сок одного лимона.

Средство из аптечки

Еще один способ отбелить носки и сделать их как новые - аспирин. И здесь главное - замачивание. Добавьте несколько таблеток в воду, подождите, и носки заметно посвежеют.

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Сода

Пищевая сода также работает великолепно. Трех столовых ложек хватит примерно на литр воды, но если загрязнения очень сильные, стоит добавить больше.

Трюк с пищевой содой сработает быстрее, так как обычно достаточно часа замачивания.

Не забудьте постирать носки в стиральной машине после каждого способа. Они будут как новенькие.

Ранее Telegraf.news писал, что пищевая сода — популярный, эффективный и недорогой продукт, который часто используют для уборки в доме. Она отлично справляется со многими загрязнениями и просто незаменима в быту. Однако, при ее неправильном использовании, можно навсегда испортить некоторые поверхности. Эксперты рассказали, когда пищевую соду стоит отложить и применить другие домашние чистящие средства.

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