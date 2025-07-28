Ищите эту функцию. На "АТЛАНТе" подсказали, какой морозильник можно поставить на балкон даже в минус 15°C

🤝 Партнёрский

Опубликовано: 28.07.2025 13:35 , Обновлено: 05.08.2025

Борьба за квадратные метры среди белорусов всегда стоит остро. Особенно непросто приходится владельцам малогабариток, где зачастую нет места для крупной бытовой техники. Многие выкручиваются тем, что ставят холодильники и морозильники в прихожую и даже спальню. Но есть решение получше, уверены специалисты белорусского завода “АТЛАНТ". Они подсказали журналистам Telegraf.news простой способ выхода из ситуации.

Морозильник на мороз?

Специалисты завода отметили, что существует техника, которую можно смело “выдворять” даже на лютый мороз.

“Это модели с функцией экстрим-протектора (Extreme Protect), которая позволяет помещать технику в температуру окружающей среды до -15°C. Например, на балкон”, - заявила Валерия Погула, начальник управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ”.

Вместе с тем она обратила внимание, что речь идет о “сугубо больших морозильниках холодильного типа как отдельных единицах под заморозку продуктов”. Такие часто встречаются в семьях, которым не хватает обычной морозильной камеры в холодильнике для заготовки ягод, овощей, грибов и мяса.

Однако, как бы это ни казалось решением наболевшего вопроса, “среди белорусов данные модели почему-то не так популярны”, отметила Валерия Погула.

“И совершенно зря. Возможно, о них еще просто не знают”, - предположила она.

Среди белорусских производителей можно найти технику, которая выстоит даже при минусовой температуре

Зачем нюхать холодильник при покупке? На «АТЛАНТе» объяснили, какой запах должен насторожить

Куда можно поставить морозостойкую технику?

По словам начальника управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ”, бытовую технику с функцией экстрим-протектора можно размещать во всех неотапливаемых помещениях:

застекленных лоджиях;

закрытых верандах;

подвалах;

чердаках;

гаражах;

дачах без коммуникаций.

Об “очевидном удобстве” таких бытовых приборов высказался и Алексей Мышко, заместитель начальника управления маркетинга и организации продаж ЗАО “Атлант”.

“Это классная фишка. Найти балкон, где будет ниже -15°C, в Беларуси сложно. Поэтому при наших зимах этого достаточно”, - постарался развеять сомнения он.

Эксперты "АТЛАНТ" утверждают, что экстрим-протектор до -15C вполне хватит для белорусских зим

Ранее Telegraf.news писал о том, все ли сотрудники известных предприятий пользуются продукцией, которую создают сами? Это заинтересовало журналистов во время визита на крупнейший завод по производству бытовой техники “АТЛАНТ”. Они задали специалистам разных отделов провокационный вопрос: “Что стоит у вас дома?”

«Разница приличная, хотя «мозги» одинаковые» — Спросили у работников «АТЛАНТ», какие холодильники и стиралки покупают сами