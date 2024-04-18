Этот трюк позволит погладить одежду в два раза быстрее. Понадобится только одна вещь с кухни

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Опубликовано: 18.04.2024 11:45 , Обновлено: 18.04.2024

Глажка одежды - обязательная и не всегда приятная процедура, особенно когда времени на нее совсем нет. К счастью, есть один гениальный способ, которые поможет вам поутюжить вещи за считанные минуты и сделать этот процесс более комфортным. Что для этого понадобиться?

Часто бывает так, что во время глажки, когда мы переворачиваем одежду, ткань снова начинает мяться. И сколько бы мы ни проводили утюгом по складке, она все равно остается заметной. Однако, есть решение проблемы.

Просто сходите на кухню и возьмите рулон алюминиевой фольги. Как ее использовать?

Этот зазор в утюге сделали не ради дизайна! Поможет с одной «вечной» проблемой

Просто снимите тканевый чехол с гладильной доски и накройте раму слоем фольги блестящей стороной вверх. Снова наденьте чехол и начинайте гладить как обычно.

[info_b]Если чехол не снимается, можно накрыть слой фольги любой подходящей тканью. [/info_b]

houzbuzz.com

Вы можете почувствуете разницу уже после первого движения утюга. Дело в том, как объяснили эксперты Genialne, фольга задерживает тепло и отражает его таким образом, что одежда проглаживается с двух сторон одновременно.

Таким образом, благодаря этому трюку глажка сократится до минимума, и вы забудете, какие складки есть на вашей одежде.

А как разгладить вещи без утюга?

Ранее Telegraf.news предлагал попробовать трюк с прищепками, чтобы положить утюг глубоко в шкаф. Этот способ подойдет для любой одежды, но особенно он понравится любителям рубашек.

Кроме того, можно приготовить самодельный спрей от складок.

Этот трюк поможет белорусам забыть про утюг. После стирки нужно просто взять побольше прищепок