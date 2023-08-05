Этот зазор в утюге сделали не ради дизайна! Поможет с одной «вечной» проблемой

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Опубликовано: 05.08.2023 15:16 , Обновлено: 19.10.2023

Знаете ли вы, почему в современных утюгах, в отличие от старых моделей из прошлого века, между гладящей поверхностью и корпусом оставлен заметный зазор? Оказывается, это свободное пространство оставили не ради стильного дизайна и не для того, чтобы понервировать хозяек из-за скапливающейся там пыли, а исключительно из практических соображений. Этот зазор призван помочь решить одну из "вечных" проблем тех, кому приходится отвечать за глажку вещей в семье.

Под одним из видео, на которых автор наглядно демонстрирует, как правильно использовать этот элемент дизайна утюга, комментаторы, как это часто бывает, разделились на два лагеря: первые утверждали, что для них это не стало “открытием Америки” (впрочем, многие признавались, что догадались об истинном назначении зазора случайно, опытным путём), другие благодарили автора за то, что “открыл им глаза” в их 20, 30, 40 лет.

На самом деле, это тот самый случай, когда “мы всё неправильно поняли” и “всю жизнь неправильно делали”: с помощью зазора можно с лёгкостью идеально разгладить воротнички и швы на футболках и прочей одежде! Основной трюк, о котором многие не догадываются, это то, что ткань нужно пропустить между корпусом и гладящей поверхностью. Вот как это нужно делать, по задумке производителей, чтобы не оставалось ни одного загиба и стрелочки:

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/Ct-2RmKNdSK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от #полезные вещи на каждый день (@life.haki21) [/link]

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