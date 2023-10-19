Этот трюк позволит подстричь когти даже самому буйному коту. Нужна лишь одна вещь

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Опубликовано: 19.10.2023 12:24 , Обновлено: 19.10.2023

Стрижка когтей — неприятное занятие для многих кошек и котов (впрочем, как и для их хозяев). Во время этой процедуры животное может извиваться, шипеть и даже пытаться вырваться или укусить. Однако в Сети показали один из приемов, который позволит легко подстригать когти, не вызывая стресса ни у питомцев, ни у себя.

Некоторые люди подстригают когти своим домашним животным сами, другие предпочитают доверить это дело ветеринару. Неудивительно, ведь речь идет не только о страхе поранить кошку, но и быть поцарапанным ею.

Известно, что большинству питомцам эта процедура не нравится, поэтому они неохотно дают свои лапы. Хотя это важно, так как чрезмерно отросшие когти приводят к неприятным последствиям.

Однако в TikTok показали простой, но хитрый трюк, как подстричь когти безопасно и эффективно. Все, что вам нужно, — это надеть на кошку махровую курточку (можно просто прорезать в ненужном полотенце четыре дырки), а затем подвесить на вешалку для одежды.

[info_b]Перед процедурой кошку стоит угостить лакомством, чтобы она знала, что все в порядке. А после всего процесса — поощрить еще.[/info_b]

[link href=“https://www.tiktok.com/@sonyakisa8?refer=embed” title=“@sonyakisa8” target=“_blank” rel=“noopener”] @sonyakisa8 [/link] How to trim your cat’s claws ? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cat?refer=embed” title=“cat” target=“_blank” rel=“noopener”] #cat [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7125758181279615745?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Cat Sonya” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Cat Sonya [/link]

Таким образом, животное оказывается защищенным, а его лапы будут свободно парить в воздухе, облегчая человеку подстригание когтей. Таким образом, и кошка, и хозяин останутся невредимыми.

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Кстати, также важно, чтобы кошка сама обтачивала свои когти с помощью когтеточек. Кошки любят царапаться, поэтому для них это отличная игрушка и эмоциональная разгрузка.

Лучше всего установить в доме несколько различных когтеточек - вертикальных, горизонтальных, с наклонными поверхностями и разнообразной формы, чтобы животное могло вдоволь побегать. Каждую из них тоит размещать в разных местах.

Также не забывайте регулярно проверять состояние когтей вашего кота. Таким образом, вы будете знать, когда их нужно подстричь.

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