Любите целовать своих питомцев? Эксперты рассказали, куда точно не стоит

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Опубликовано: 14.09.2023 08:11 , Обновлено: 13.09.2023

Хозяева кошек или собак часто дарят поцелуи своим пушистым (или не очень) друзьям. Те, кто наблюдает за этим со стороны, могут реагировать на это по-разному. У кого-то это вызывает отвращение, кому-то кажется глупым, а остальные делают точно так же у себя дома. А можно ли вообще целовать домашних животных?

Как воспринимают поцелуи кошки и собаки?

Если люди воспринимают поцелуи как нечто приятное и хорошее, то животные не совсем понимают, как расценивать такой жест. Обычно они относятся к нему нейтрально, но бывает, что животное не радуется такой ласке.

Например, многим кошкам не очень приятно, когда человек находится слишком близко к их мордочке, поэтому, если уж очень хочется поцеловать животное, лучше избегать его головы. Если вы видите, что ваш мурлыка вырывается, не делайте ничего насильно, так как вы только доставите ему дискомфорт.

Собака немного более открыта для ласки, и если она доверяет своему хозяину, то с готовностью примет ласковые жесты. Однако это не правило, и в каждом конкретном случае ласки следует выбирать в соответствии с характером собаки. Иногда поцелуи могут быть нарушением личного пространства и фактором, вызывающим стресс. В таких ситуациях организм животного руководствуется инстинктом, и это может плохо закончиться для обеих сторон.

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Так можно ли их целовать?

Эксперты говорят, что целовать домашнее животное — не самая лучшая идея. У них другая бактериальная флора, и невинный поцелуй может передать человеку до 70% патогенных микроорганизмов животных.

Но так ли они опасны? Здесь ответ не однозначен. Да, в слюне или на шерсти животного много микроорганизмов, но оказывается, что их меньше, чем на коже человека.

Людям со слабым иммунитетом и беременным женщинам, которые могут заразиться, например, токсоплазмозом, следует остерегаться прямого контакта.

Также специалисты не рекомендуют целовать животных, особенно в области морды, чтобы не нарушить комфорт питомца.

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