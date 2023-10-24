Этот трюк позволит нарезать грибы в 2 раза быстрее. Понадобится только одна вещь
Нарезка грибов — одно из самых утомительных занятий для любителей "тихой охоты". Однако, есть решение, которое позволит сделать это в разы быстрее и удобнее. И все, что для этого нужно — одна дешевая вещь, которую можно найти во многих магазинах. Возможно, этот предмет уже есть у вас на кухне но вы не догадывались, что с его помощью можно нарезать и грибы.
Видео со спасительным лайфхаком опубликовали пользователи TikTok. Такой прием подойдет как для шампиньонов, так и для небольших боровиков, подберезовиков и подосиновиков.
И особенно этот способ пригодится, когда нужно подготовить грибы к сушке или заморозке.
Все, что вам понадобится, это… яйцерезка. Такой прибор (если у вас его нет) можно купить за пару рублей в магазинах с низкими ценами (например, в “Три цены” на момент написания материала яйцерезка стоит 2-3 BYN).
Аккуратно подведите грибы под лезвия яйцерезки и равномерно надавите. Вы получите идеально нарезанные ломтики в кратчайшие сроки.
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Это удобное и эффективное решение, которое сделает приготовление блюд с грибами гораздо более приятным.
[link href=“https://www.tiktok.com/@sp_box?refer=embed” title=“@sp_box” target=“_blank” rel=“noopener”] @sp_box [/link] I use a egg slicer to cut up my mushrooms, dont judge me it works well. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cooking?refer=embed” title=“cooking” target=“_blank” rel=“noopener”] #cooking [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/foodhacks?refer=embed” title=“foodhacks” target=“_blank” rel=“noopener”] #foodhacks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/mushrooms?refer=embed” title=“mushrooms” target=“_blank” rel=“noopener”] #mushrooms [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/food?refer=embed” title=“food” target=“_blank” rel=“noopener”] #food [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/frozenpizza?refer=embed” title=“frozenpizza” target=“_blank” rel=“noopener”] #frozenpizza [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7120743733028457262?refer=embed” title=”♬ original sound - Boxman” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Boxman [/link]
Кстати, Телеграф писал, как избавиться от червей с помощью воды и еще одного продукта, а также публиковал ответ экспертов на вопрос, можно ли есть червивые грибы.
Насыпьте в воду 3 столовые ложки этого. Черви из грибов должны выползти сами
А ранее белорусский биолог, ботаник, магистр биологических наук Ольга Букат опубликовала в соцсетях видео с очень необычным способом приготовления белых грибов (боровиков). Она предложила не нарезать их, а поджарить шляпки целыми, предварительно надрезав особым образом.
Надрежьте шляпки боровиков и посолите. Белорусский биолог поделилась «самым вкусным» рецептом жареных грибов