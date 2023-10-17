Надрежьте шляпки боровиков и посолите. Белорусский биолог поделилась "самым вкусным" рецептом жареных грибов

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Опубликовано: 17.10.2023 13:11 , Обновлено: 17.10.2023

Белорусский биолог, ботаник, магистр биологических наук Ольга Букат опубликовала в соцсетях видео с очень необычным способом приготовления белых грибов (боровиков). Она предложила не нарезать их, а поджарить шляпки целыми, предварительно надрезав особым образом.

Специалист назвала этот способ приготовления боровиков “самым вкусным”.

По ее словам, шляпки белых грибов стоит оставить целыми. А затем сделать надрезы “в клеточку”. После вам останется только посолить боровики и поджарить на сковородке.

[info_b]Во время жарки также можно перевернуть грибы и довести до готовности “еще пару минут на обратной стороне”.[/info_b]

По словам Ольги, “это намного вкуснее, чем просто жаренные кусочками грибы”.

“Самое вкусное — это зрелые шляпки с уже пожелтевшим спороносным слоем”, — добавила она.

[link href=“https://www.tiktok.com/@volha_bukat?refer=embed” title=“@volha_bukat” target=“_blank” rel=“noopener”] @volha_bukat [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7288320148344703750?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Ольга Букат (Дзюбан)” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Ольга Букат (Дзюбан) [/link]

К слову, женщина отметила, что так же можно готовить и шляпки подберезовиков.

“Обязательно попробую такой способ?”, “Кайф❤️❤️❤️”, “Спасибо, уже готовим”, “Вкуснота какая! Не подумала бы никогда жарить целиком никого, кроме зонтика :))” — написали подписчики Ольги в комментариях.

Однако некоторые люди остались недовольными, что боровики сначала не отварили. Но биолог ответила, что эти грибы можно жарить без предварительной варки или обдавания кипятком.

К слову, ранее Телеграф публиковал мнение российского миколога о том, какие грибы варить необязательно.

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Также пользователи отметили, что “не могут есть пожелтевшие слой”, потому что “боятся червей”. Но мы ранее нашли способ быстро от них избавиться с помощью одного продукта.

Кроме того, поделились ответом экспертов на вопрос, можно ли есть червивые грибы.

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