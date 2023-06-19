Чем отмыть жир на кухне без усилий? 3 лучших домашних средства

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Опубликовано: 19.06.2023 11:54 , Обновлено: 12.09.2023

Жир и грязь на кухонных шкафах и других поверхностях любого человека может довести до отчаяния. Его сложно вытереть, а если он еще и смешается с пылью, то избавиться от него традиционными методами — почти чудо. К счастью, есть простые методы, которые помогут вам справиться с этой проблемой. Читайте ниже, как легко удалить жир с кухонных шкафов.

Откуда берется жир на кухонных шкафах?

Очевидно, во всем виновата кулинария, особенно жарка и приготовление жирной пищи. Именно при термической обработке пищи частицы жира, подобно водяному пару, поднимаются наверх, к потолку, а затем оседают на мебель, холодильник, раковину и столешницу. Чем больше вы готовите, тем больше жира попадает на мебель и кухонную утварь. Поэтому частота уборки должна соответствовать частоте приготовления пищи.

Какими средствами избавится от жира на кухне?

Если вы хотите удалить даже застарелый жир с кухонных шкафов, пола, духовки и других поверхностей, в том числе глянцевых, у вас есть 3 народных средства на выбор.

Первый способ — отмыть жир с кухни уксусом . Этим приемом пользовались наши бабушки. Смешайте уксус с водой в пропорции 1:2 и добавьте немного жидкости для мытья посуды.

Если же вы хотите, чтобы ваша мебель блестела, добавьте немного минерального масла. Распылите эту смесь на мебель и подождите, пока жир немного растворится. Затем протрите мебель тряпкой или мягкой губкой.

Второй лайфхак — избавится от жира с помощью соды . Используйте 4 столовые ложки порошка на 1 литр воды. Вымойте мебель и поверхности тряпкой, смоченной этой смесью. Будьте осторожны, чтобы не замочить его слишком сильно, так как это может повредить поверхность (особенно дерево или МДФ).

Ну и наконец, попробуйте оттереть жир с помощью 20% аммиачной воды . Добавьте 1 столовую ложку препарата в воду и протрите этой смесью мебель.

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Как защитить кухонную мебель от жира?

Чтобы проблема жира не возвращалась слишком часто (если вы готовите, то не избежите ее полностью), защитите свою кухонную мебель.

На шкафы сверху положите бумажные полотенца или старые газеты. Когда эти импровизированные средства защиты станут грязными и липкими, просто выбросьте их и замените новыми.

К сожалению, не существует способа эффективно защитить фасады кухонные шкафы от жира В этом случае рекомендуется лишь как можно чаще протирать их влажной тряпкой.

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