Этот секретный "пятновыводитель" из холодильника заменит дорогие средства. Как отмыть вино, помаду и чернила?

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Опубликовано: 05.12.2024 12:05 , Обновлено: 05.12.2024

Появление загрязнений на одежде - то, с чем приходится сталкиваться каждый день. Однако свести некоторые пятна удаётся далеко не сразу. Иногда лучшим решением кажется просто пойти и купить пятновыводитель. Однако иногда это может не потребоваться. Рассказываем, какой продукт из вашей кухни поможет устранить пятна от помады, чернил и вина лучше дорогих порошков и агрессивной химии.

Немногие знают, но иногда идеальное средство от стойких пятен можно найти у себя дома. Одно из них - молоко.

Вы удивитесь, но оно эффективно справляется с немалым количеством сложных загрязнений, и это не случайно. Всё дело в жирах и белке, которые содержатся в этом продукте. Жир помогает связывать загрязнения, а белок обладает способностью расщеплять цветовые пигменты. Трюк с использованием молока может потребовать некоторого времени, но это один из лучших вариантов, если вы хотите избежать использования сильных моющих средств, которые могут повредить ткань.

А ещё это бюджетный и экологичный “пятновыводитель”, который не принесёт вреда ни вам, ни одежде, ни окружающей среде.

Как удалить пятно помады с помощью молока?

Помимо перечисленных выше преимуществ, применение молока в качестве пятновыводителя имеет ещё одно. Так, например, для удаления пятна от помады ткань даже не придётся тереть. Это особенно важно для деликатных материалов.

Для того, чтобы отмыть помаду с одежды молоком используйте продукт с высокой жирностью — он будет более эффективным. Вот как выглядит процесс пошагово:

Нагрейте молоко, пока оно не станет слегка тёплым. Окуните ткань в молоко так, чтобы оно покрыло всё пятно. Замочите одежду в молоке на час. Достаньте вещь из молока и мягкой губкой удалите остатки помады. Прополощите одежду и постирайте её в соответствии с инструкциями производителя.

[info_b]Если следы помады на одежде очень старые, можно замочить ткань в молоке на несколько часов. Если это не поможет, процедуру нужно повторить. Также помните, что молоко не должно быть слишком горячим, так как оно может повредить деликатные материалы. [/info_b]

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Как отмыть молоком вино и чернила?

Свойства молока также помогут справиться и с другими сложными загрязнениями. Например, с его применением можно отмыть пятно от вина . Поместите испачканную вещь в горячее молоко на полчаса, после чего и постирайте одежду с мылом.

Также с помощью молока можно отмыть пятно от чернил . Причем подойдет как свежее, так и кислое.

Нанесите молоко с помощью ватного диска на пятно от шариковой ручки. Оставьте его на 20-30 минут. Для лучшего результата можно даже замочить пятно в молоке на несколько часов или даже на ночь. Если чернила не исчезли полностью, аккуратно потрите ткань. Затем постирайте одежду с использованием стирального порошка в машинке.

Свежие пятна от ручки можно удалить, замочив одежду в кислом молоке, а затем постирав ее в чистой воде. В этом случае замачивать долго не стоит. Достаточно около 10 минут. Лучше всего, если молоко будет холодным. После замачивания в молоке ткань можно стирать в теплой воде.

Ранее Telegraf.news писал о том, что после появления чернильного пятна на одежде вещь может показаться безнадёжно испорченной. Но не спешите огорчаться. На самом деле существуют достаточно эффективные способы борьбы с этими загрязнениями. К тому же с ними хорошо справляются простые домашние средства. Попробуйте воспользоваться этими способами выведения пятен.

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