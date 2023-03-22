Как сварить картошку в микроволновке, чтобы она не взорвалась? Понадобится вилка
С помощью микроволновой печи даже крупную картошку можно за 5-7 минут. А более мелкая будет готова уже за 3 минуты. При этом волноваться, что картошка взорвется, не стоит. Вам всего лишь нужно будет взять любую вилку и совершить одно движение.
Как приготовить картошку в микроволновке?
Сначала вам нужно тщательно вымыть картофель. Но чистить его не надо.
Чтобы картошка в СВЧ не взорвалась, вам необходимо проколоть ее вилкой в нескольких местах. Также вместо проколов сделать надрезы ножом.
Затем положите картофель в миску или подходящий контейнер и поставьте в микроволновую печь.
Установите устройство на полную мощность.
На сколько ставить картошку в микроволновку?
Картофель среднего размера будет готов примерно за 3 минуты, для более крупного картофеля потребуется от 5 до 7 минут в микроволновой печи.
Как еще быстро сварить картофель?
Если все-таки с микроволновкой дружить не хочется, есть и другие способы, которые существенно ускорят приготовление картошки.
Например, добавление поваренной соли ускоряет процесс приготовления. Солить картошку лучше всего до того, как мы включим конфорку. Просто добавьте 1 чайную ложку соли на литр воды.
Кроме того, в уже кипящую воду достаточно добавить 1 чайную ложку чего-либо жирного (лучше маргарина ). Это ускорит приготовление и улучшит вкус нашего картофеля.
Ну и самый простой способ — вскипятите воду в чайнике и залейте кипятком картофель, так вы сэкономите много времени. Благодаря этому картофель будет готов всего за 10 – 15 минут, а если его нарезать небольшими кусочками, то и быстрее.