Как сварить картошку в микроволновке, чтобы она не взорвалась? Понадобится вилка

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Опубликовано: 22.03.2023 11:39 , Обновлено: 07.09.2023

С помощью микроволновой печи даже крупную картошку можно за 5-7 минут. А более мелкая будет готова уже за 3 минуты. При этом волноваться, что картошка взорвется, не стоит. Вам всего лишь нужно будет взять любую вилку и совершить одно движение.

Как приготовить картошку в микроволновке?

Сначала вам нужно тщательно вымыть картофель. Но чистить его не надо.

Чтобы картошка в СВЧ не взорвалась, вам необходимо проколоть ее вилкой в ​​нескольких местах. Также вместо проколов сделать надрезы ножом.

Затем положите картофель в миску или подходящий контейнер и поставьте в микроволновую печь.

Установите устройство на полную мощность.

На сколько ставить картошку в микроволновку?

Картофель среднего размера будет готов примерно за 3 минуты, для более крупного картофеля потребуется от 5 до 7 минут в микроволновой печи.

Как еще быстро сварить картофель?

Если все-таки с микроволновкой дружить не хочется, есть и другие способы, которые существенно ускорят приготовление картошки.

Например, добавление поваренной соли ускоряет процесс приготовления. Солить картошку лучше всего до того, как мы включим конфорку. Просто добавьте 1 чайную ложку соли на литр воды.

Кроме того, в уже кипящую воду достаточно добавить 1 чайную ложку чего-либо жирного (лучше маргарина ). Это ускорит приготовление и улучшит вкус нашего картофеля.

Ну и самый простой способ — вскипятите воду в чайнике и залейте кипятком картофель, так вы сэкономите много времени. Благодаря этому картофель будет готов всего за 10 – 15 минут, а если его нарезать небольшими кусочками, то и быстрее.