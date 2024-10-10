Этот раствор не даст пыли оседать на мебели со скоростью света. Как приготовить за 5 минут?

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Опубликовано: 10.10.2024 12:34 , Обновлено: 10.10.2024

Несмотря на регулярную уборку дома, на вашей мебели по-прежнему оседает толстый слой пыли? Это проблема многих людей, но с ней можно легко справиться. Грязь не будет скапливаться так быстро, если вы вымоете столы и шкафы недорогим домашним средством. Его приготовление займет не более пяти минут.

Чистый и опрятный дом требует регулярной уборки. Не существует одного гениального способа, с помощью которого можно навсегда удалить пыль со шкафов или столов, но вы можете замедлить ее накопление на мебели, используя правильные чистящие средства.

Приготовьте домашнюю смесь на водной основе, вымойте ею мебель, и она станет чистой и блестящей. Этот трюк особенно оценят аллергики, которые хотят иметь аккуратное жилое пространство.

Откуда берется пыль в доме?

Пыль в доме - это абсолютно нормальное явление. Она представляет собой смесь различных частиц - мусора, эпидермиса, волос, перхоти, пыльцы или пылевых клещей.

Помимо прочего, крошечные волокна перемещаются, когда вы используете постельное белье, лежите на диване или развешиваете белье, а также когда вы открываете окно или ваши четвероногие друзья перемещаются по дому.

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Как уменьшить количество пыли?

Чтобы уменьшить количество пыли, лучше не вешать на окна тяжелые шторы, так как на них часто скапливается грязь. Стирайте шторы раз в месяц, то же самое делайте с коврами или ковровыми покрытиями на полу.

Журналы и безделушки храните за витринами или в шкафах. Регулярно делайте уборку, тщательно протирая плоские поверхности, на которых скапливается пыль. Уделите внимание книжным полкам, столешницам и подоконникам.

Не обходите стороной и щели под мебелью, а также пространства в мягкой мебели. Начинайте уборку с самой высокой мебели, затем переходите к столам и только в самом конце - к плитке или деревянному полу.

Вымойте шкафы и столы этим самодельным средством

Существует простой способ удалить пыль с мебели, не тратясь на профессиональные чистящие средства. Достаточно приготовить самодельную жидкость с антистатическими свойствами, которая к тому же придаст вашему дому прекрасный аромат.

Смешайте 1 литр воды с 1 ч. л. кондиционера для белья. Перелейте смесь в бутылку с распылителем и попшикайте на очищаемую область. Протрите поверхность салфеткой из микрофибры. Пыль будет медленнее оседать на мебели.

Ранее Telegraf.news публиковал еще одну хитрость, благодаря которым вы дольше будете наслаждаться чистотой в своем доме. Например, поможет популярное косметическое средство, которое, возможно, уже есть у вас дома.

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