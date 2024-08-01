"Всю большую кастрюлю выкинула" - Белоруска показала "боровик", из-за которого можно выбросить все сваренные грибы. Как отличить?

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Опубликовано: 01.08.2024 16:23 , Обновлено: 01.08.2024

Белорусские леса полны грибов, которые не всегда удаётся отличить от несъедобных двойников. Некоторые из них если и не ядовиты, то могут испортить вcе собранные грибы, если попадут с ними в кастрюлю. Белорусский грибник рассказала в TikTok, по каким приметам можно отличить ложный белый гриб от настоящего.

“Этот гриб не ядовит, но опасен тем, что если попадёт в кастрюлю, вы выбросите всё, что вместе с ним сварите. Он очень горький, и эта горечь ничем не убирается”, - рассказала белоруска в TikTok.

Речь идёт о жёлчном грибе, который также называют ложным белым, горчаком или волчьим грибом. Чаще всего его путают с белыми грибами, но иногда и с подберёзовиками.

Отличительной особенностью горчака является розовый оттенок, который можно обнаружить на месте среза гриба. У более старых жёлчных грибов “розовинка” прослеживается и под шляпкой.

Кроме того, определить ложный белый гриб можно и взглянув на характерную сеточку на его ножке. На горчаке она тёмная, в то время как у белых грибов сеточка из жилок светлого цвета.

Ложный белый гриб в разрезе

Пользователи соцсети отметили, что уже не однажды ошибались и клали такой гриб в корзинку.

“Позавчера такое произошло… всю большую кастрюлю выкинула”, - призналась одна белоруска под видео.

“Так было у меня когда-то. Не знал я почему. Сковородку с грибами я выбросил”, - написал ещё один пользователь.

“Варил грибы белые, подосиновики и горькая горечь такая была. Я думал, что кто-то насыпал чего-то в кастрюлю, пока я отвернулся, а оно вот что. Впредь буду повнимательней”, - рассказал ещё один комментатор.

“Жёлчный я проверяю по укусу самого гриба в лесу. Горький”, - поделился своим лайфхаком ещё один грибник.

Также белорусы рассказали, как называют жёлчный гриб в их регионе. Среди них встретились такие варианты, как горькун, горькушка, заячий гриб.

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