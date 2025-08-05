Способ быстрого размораживания мяса двумя кастрюлями оценили десятки тысяч человек в TikTok

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Опубликовано: 05.08.2025 12:58 , Обновлено: 12.08.2025

В TikTok появилось видео, на котором популярная блогер проверила неожиданный лайфхак по быстрому размораживанию куриной грудки с помощью... двух кастрюль. По ее словам, способ оказался рабочим. Ролик набрал более полумиллиона просмотров, его оценили почти 16 тысяч пользователей.

“Это работает!”, — заявила блогер с 745 тыс. подписчиками в TikTok в начале своего видео, а затем показала, что нужно делать.

Так, для того, чтобы разморозить мясо (в данном случае куриную грудку), вам нужны две кастрюли. Также подойдет и металлическая сковородка.

Одну кастрюлю переверните дном вверх и поставьте на стол. Положите на дно мясо. Сверху поставьте еще одну кастрюлю (или сковородку).

Через 20 минут курица должна хорошо разморозиться. Как раз это и получилось у девушки на видео.

“Как? Как это работает?”, — удивилась она. И добавила: “Не то состояние, чтобы прямо на 100% размерзлось, но это идеальное состояние, чтобы нарезать [курицу]”.

Блогер также показала, что один кусок грудки оставляла просто на столе. По ее словам, к концу эксперимента на нем еще был виден “иней”.

“Я так предполагаю, что этот способ разморозки для людей, у которых нет воды, микроволновки, газа и т.д.” — выразила мнение девушка в своем ролике.

Также она предположила, что метод сработает для размораживания и любого другого мяса.

Судя по количеству лайков, этот лайфхак понравился многим зрителям (более чем 15,9 тыс. пользователей). А вот в комментариях не все удивились такому способу.

“Металл взял к себе холод, поэтому быстро растаяла. Физика”, — пояснил один из пользователей.

“Так же само, как если ложечку оставить в чашке с чаем, то он остывает медленнее. Физика, 7 класс советской школы”, — заявил другой.

“За 20 минут любая грудка сама по себе отойдёт. Говядину или свинину положи и посмотришь результат потому что не будет такого эффекта”, — скептически высказался третий.

Хотя довольно много было и тех, кто стал на защиту блогера, а также пообещал попробовать на фарше и другом мясе.

“Все такие прям физики, я тащусь. Вот мне на уроке физики такие опыты не показывали”, — отметила одна пользовательница.

“Кааааааак? ???”, — удивилась вторая.

“Ооо, есть фарш, сейчас попробую”, — написала еще одна зрительница. Однако спустя время добавила, что он не разморозился. Так что, вероятнее всего, лайфхак сработает только на курином мясе.

Как еще быстро разморозить мясо без микроволновки?

Ранее Telegraf.news писал, что когда времени на разморозку нет, можно воспользоваться способом с применением воды и соли, о котором рассказали в TikTok.

Просто наберите воду в глубокую миску, всыпьте туда 1-2 столовые ложки поваренной соли и погрузите в неё кусок замороженного мяса. Вода должна полностью покрывать его.

Спустя 5 минут проверьте степень разморозки. Соль должна быстро и эффективно расщепить лёд.

Как разморозить мясо за 5 минут? Достаньте эти 2 продукта из шкафчика

Кстати, среди самых распространённых способов разморозки бытуют способ с простым погружением мяса в тёплую воду или выкладкой мяса на стол. Стоит знать, что эти методы, помимо того, что более продолжительны по времени, ещё и небезопасны. Таким образом, вы создаёте идеальные условия для размножения бактерий.

А как приготовить котлеты из замерзшего мяса?

К слову, есть один простой и очень удобный способ — сделать вкуснейшие куриные котлеты прямо из замороженного куриного филе. Да-да, без всякой разморозки и долгих ожиданий.

Всё, что нужно: натереть мясо на тёрке, добавить несколько простых ингредиентов — и можно сразу жарить.

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