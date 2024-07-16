Это домашнее средство отбелит пожелтевшие оконные рамы. Как приготовить?
Мытье оконных рам - это довольно сложная задача. Особенно белых, на которых видна грязь, а сами они желтеют. Как вернуть оконным рамам прежний вид? Добавьте 6 столовых ложек этого порошка в теплую воду и вымойте им оконные рамы. Так вы отбелите их и очистите даже от сложных загрязнений. Это проверенный способ облегчить мытье окон.
При мытье окон не забывайте чистить и полировать не только стекла, но и оконные рамы, а также уплотнители вокруг них. Ведь на них тоже оседает пыль, смог и пятна от воды. Более того, белые оконные рамы имеют склонность к пожелтению и обесцвечиванию. Поэтому стоит знать, чем чистить белые оконные рамы, чтобы они выглядели новыми и чистыми долгие годы.
Почему оконные рамы желтеют?
Оконные рамы могут желтеть по разным причинам. Вот некоторые из них:
- Воздействие солнечных лучей. Ультрафиолетовые лучи могут вызвать окисление материала, из которого изготовлены рамы, что в результате может привести к пожелтению.
- Накопление пыли и грязи. Если вы давно не мыли рамы, на них оседает пыль и грязь, что со временем может привести к изменению цвета.
- Химические вещества. Использование некачественных моющих средств или химических веществ вблизи оконных рам также может способствовать их пожелтению.
- Процесс старения материала: С течением времени материал, из которого изготовлены оконные рамы, может подвергаться процессам старения.
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Как легко отмыть их?
Один из способов очистки оконных рам - смесь пищевой соды и воды. Насыпьте 6 столовых ложек пищевой соды в 1/2 литра теплой воды и тщательно перемешайте. Затем смочите в растворе тряпку и тщательно протрите оконные рамы. Пищевая сода справится даже с въевшейся грязью, а также отбелит обесцвеченные рамы и вернет им прежний вид.
[info_b]Пищевая сода в белорусских магазинах стоит по 2 рубля за 500 г. В одной столовой ложке примерно 30 грамм соды. То есть, всего вам понадобится 180 грамм соды. Таким образом, одной пачки хватит на [/info_b]
Альтернативные способы
Если простейший способ с содой не помог, попробуйте приготовить следующие средства:
- Хозяйственно мыло. Натрите его на терке, залейте теплой водой. Намочите в растворе губку или щетку и натрите оконные рамы и подоконник. Оставьте минимум на 30 минут. По истечении времени протрите все влажной тряпкой.
- Уксус. Натереть пожелтевшие рамы уксусом, используя тряпку или ватный диск. Для усиления эффекта повторите спустя некоторое время. Перед чисткой стоит надеть перчатки и маску.
- Перекись водорода также отлично справляется с пожелтением. Просто протрите ею пожелтевшие места.
Еще некоторые методы можете посмотреть на видео:
Что сделать, чтобы предотвратить пожелтение?
Чтобы предотвратить пожелтение оконных рам, можно принять следующие меры:
- Регулярная чистка. Очищайте оконные рамы от пыли и грязи регулярно, используя мягкую ткань или губку с мягким моющим средством.
- Использование защитных покрытий. Рассмотрите возможность нанесения защитного покрытия на оконные рамы, чтобы предотвратить попадание загрязнений и уменьшить воздействие ультрафиолетовых лучей.
- Установка штор или жалюзи. Используйте шторы или жалюзи, чтобы ограничить прямое солнечное излучение на оконные рамы, так как ультрафиолетовые лучи могут способствовать пожелтению
А как отмыть окна без разводов?
Если вы ищете эффективный способ очистить окна без разводов, попробуйте эту самодельную жидкость. Налейте 1/4 стакана ополаскивателя для посудомоечных машин в 1 литр теплой воды. Вымойте окна этим раствором и, конечно, в конце протрите их насухо. Ополаскиватель сделает ваши окна чистыми и без разводов.
Если стекла очень грязные, предварительно протрите их влажной тряпкой.
Ранее Telegraf.news писал, что окно — это не просто стеклопакет. При их мытье необходимо позаботиться и о рамах. Однако мы часто забываем о другом важном месте. Именно здесь скапливается больше всего грязи, но редко кто-то обращает на это внимание. Речь идет о нижней части рамы, которая находится непосредственно под створкой. Именно сюда попадает большинство сухих листьев, пыльцы и насекомых. Как легко очистить это место?
Прикрепите к пылесосу втулку и включите его. Как это поможет при мытье окон?