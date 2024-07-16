Это домашнее средство отбелит пожелтевшие оконные рамы. Как приготовить?

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Опубликовано: 16.07.2024 13:19 , Обновлено: 16.07.2024

Мытье оконных рам - это довольно сложная задача. Особенно белых, на которых видна грязь, а сами они желтеют. Как вернуть оконным рамам прежний вид? Добавьте 6 столовых ложек этого порошка в теплую воду и вымойте им оконные рамы. Так вы отбелите их и очистите даже от сложных загрязнений. Это проверенный способ облегчить мытье окон.

При мытье окон не забывайте чистить и полировать не только стекла, но и оконные рамы, а также уплотнители вокруг них. Ведь на них тоже оседает пыль, смог и пятна от воды. Более того, белые оконные рамы имеют склонность к пожелтению и обесцвечиванию. Поэтому стоит знать, чем чистить белые оконные рамы, чтобы они выглядели новыми и чистыми долгие годы.

Почему оконные рамы желтеют?

Оконные рамы могут желтеть по разным причинам. Вот некоторые из них:

Воздействие солнечных лучей. Ультрафиолетовые лучи могут вызвать окисление материала, из которого изготовлены рамы, что в результате может привести к пожелтению. Накопление пыли и грязи. Если вы давно не мыли рамы, на них оседает пыль и грязь, что со временем может привести к изменению цвета. Химические вещества. Использование некачественных моющих средств или химических веществ вблизи оконных рам также может способствовать их пожелтению. Процесс старения материала: С течением времени материал, из которого изготовлены оконные рамы, может подвергаться процессам старения.

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Как легко отмыть их?

Один из способов очистки оконных рам - смесь пищевой соды и воды. Насыпьте 6 столовых ложек пищевой соды в 1/2 литра теплой воды и тщательно перемешайте. Затем смочите в растворе тряпку и тщательно протрите оконные рамы. Пищевая сода справится даже с въевшейся грязью, а также отбелит обесцвеченные рамы и вернет им прежний вид.

[info_b]Пищевая сода в белорусских магазинах стоит по 2 рубля за 500 г. В одной столовой ложке примерно 30 грамм соды. То есть, всего вам понадобится 180 грамм соды. Таким образом, одной пачки хватит на [/info_b]

Альтернативные способы

Если простейший способ с содой не помог, попробуйте приготовить следующие средства:

Хозяйственно мыло. Натрите его на терке, залейте теплой водой. Намочите в растворе губку или щетку и натрите оконные рамы и подоконник. Оставьте минимум на 30 минут. По истечении времени протрите все влажной тряпкой.

Натрите его на терке, залейте теплой водой. Намочите в растворе губку или щетку и натрите оконные рамы и подоконник. Оставьте минимум на 30 минут. По истечении времени протрите все влажной тряпкой. Уксус. Натереть пожелтевшие рамы уксусом, используя тряпку или ватный диск. Для усиления эффекта повторите спустя некоторое время. Перед чисткой стоит надеть перчатки и маску.

Натереть пожелтевшие рамы уксусом, используя тряпку или ватный диск. Для усиления эффекта повторите спустя некоторое время. Перед чисткой стоит надеть перчатки и маску. Перекись водорода также отлично справляется с пожелтением. Просто протрите ею пожелтевшие места.

Еще некоторые методы можете посмотреть на видео:

Что сделать, чтобы предотвратить пожелтение?

Чтобы предотвратить пожелтение оконных рам, можно принять следующие меры:

Регулярная чистка. Очищайте оконные рамы от пыли и грязи регулярно, используя мягкую ткань или губку с мягким моющим средством.

Очищайте оконные рамы от пыли и грязи регулярно, используя мягкую ткань или губку с мягким моющим средством. Использование защитных покрытий. Рассмотрите возможность нанесения защитного покрытия на оконные рамы, чтобы предотвратить попадание загрязнений и уменьшить воздействие ультрафиолетовых лучей.

Рассмотрите возможность нанесения защитного покрытия на оконные рамы, чтобы предотвратить попадание загрязнений и уменьшить воздействие ультрафиолетовых лучей. Установка штор или жалюзи. Используйте шторы или жалюзи, чтобы ограничить прямое солнечное излучение на оконные рамы, так как ультрафиолетовые лучи могут способствовать пожелтению

А как отмыть окна без разводов?

Если вы ищете эффективный способ очистить окна без разводов, попробуйте эту самодельную жидкость. Налейте 1/4 стакана ополаскивателя для посудомоечных машин в 1 литр теплой воды. Вымойте окна этим раствором и, конечно, в конце протрите их насухо. Ополаскиватель сделает ваши окна чистыми и без разводов.

Если стекла очень грязные, предварительно протрите их влажной тряпкой.

Ранее Telegraf.news писал, что окно — это не просто стеклопакет. При их мытье необходимо позаботиться и о рамах. Однако мы часто забываем о другом важном месте. Именно здесь скапливается больше всего грязи, но редко кто-то обращает на это внимание. Речь идет о нижней части рамы, которая находится непосредственно под створкой. Именно сюда попадает большинство сухих листьев, пыльцы и насекомых. Как легко очистить это место?

Прикрепите к пылесосу втулку и включите его. Как это поможет при мытье окон?