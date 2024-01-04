Прикрепите к пылесосу втулку и включите его. Как это поможет при мытье окон?

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Опубликовано: 04.01.2024 12:33 , Обновлено: 04.01.2024

Мытье окон - настоящий кошмар для многих людей. Мало того, что приходится изрядно потрудится, так еще и результат не всегда удовлетворительный. Например, одной из проблем являются разводы. Но есть и другая, которая может испортить все наши усилия — нижняя часть рамы. К счастью, есть простой способ очистить труднодоступные места.

Окно - это не просто стеклопакет. При их мытье необходимо позаботиться и о рамах. Однако мы часто забываем о другом важном месте. Именно здесь скапливается больше всего грязи, но редко кто-то обращает на это внимание.

Речь идет о нижней части рамы, которая находится непосредственно под створкой. Именно сюда попадает большинство сухих листьев, пыльцы и насекомых. Они отмирают и остаются там до тех пор, пока мы не приступим к уборке.

При этом часто пространство настолько узкое, что пробраться внутрь очень сложно. Многие пытаются использовать пылесос, но его труба гораздо шире. Остается только ковырять ватной палочкой или другими средствами. А ведь это можно сделать гораздо проще.

Все, что вам нужно, — это втулка от туалетной бумаги или бумажных полотенец.

Способ очистки этой части окна появился в Instagram аккаунте под названием acleanbee. Автор показала, как она справляется с этой проблемной зоной. Она прикрепила картонную втулку к трубке пылесоса и сплющила ее конец.

Таким образом, не потратив ни копейки, она создала идеальный инструмент для пылесоса в щели под окном.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/CzcAIDuvmqK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Kait (@acleanbee) [/link]

После того, как вы собрали пыль и грязь пылесосом, просто проведите по этому месту тряпкой или бумажным полотенцем, смоченным в уксусе. Готово! Наконец-то окна действительно чистые!

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