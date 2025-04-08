Как натурально покрасить яйца на Пасху в синий цвет? Поможет всего один продукт

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Опубликовано: 08.04.2025 20:15 , Обновлено: 08.04.2025

Окрашивание яиц — любимое занятие многих взрослых и детей на Пасху. Когда есть немного свободного времени, можно потратить его на создание различных узоров на крашенках или попробовать новые цвета. В этом году попробуйте покрасить яйца в красивый синий цвет. Такие яйца не только украсят праздничный стол — они не содержат химических веществ, поскольку покрашены при помощи натурального красителя.

Перед Пасхой практически в любом продуктовом магазине можно купить недорогие искусственные красители для яиц — это простой и быстрый способ покрасить яйца в различные яркие оттенки. К сожалению, синтетические красители часто вредны для здоровья. Содержащиеся в них вещества могут вызвать аллергическую реакцию, усугубить симптомы астмы или, возможно, способствовать развитию гиперактивности у детей.

Синие пасхальные яйца

Чтобы покрасить яйца в насыщенный синий цвет, вам понадобится всего лишь половина кочана краснокочанной капусты, а из оставшейся половины можно приготовить вкусный гарнир к мясу.

Фото иллюстрационное

Вот как пошагово покрасить яйца в синий цвет:

Нарежьте половину краснокочанной капусты на крупные куски, положите в кастрюлю и залейте водой. Варите на медленном огне около 1 часа, пока вода не приобретёт тёмно-фиолетовый цвет. Выньте из кастрюли капустные листья и добавьте в воду 1 чайную ложку уксуса. Погрузите в воду сваренные вкрутую яйца. Через 10–15 минут они станут синего цвета. Если подержать в воде их дольше, цвет станет более интенсивным.

Фото иллюстрационное

По словам эксперта британского портала Daily Wrap Анны Галун, яйца можно оставить в красителе даже на ночь. А чтобы цвет скорлупы стал фиолетовым, нужно добавить в воду чуть больше уксуса.

Другие способы покраски яиц на Пасху натуральными красителями

Используя отвар из листьев капусты, можно получить синие яйца, а увеличив количество уксуса — фиолетовые. Чтобы получить жёлтые яйца, нужен отвар куркумы. Кусочки свеклы придадут яйцам насыщенный розовый цвет, а кожура авокадо — пастельный зелёный оттенок. Чтобы покрасить яйца в зелёный цвет, используйте петрушку или шпинат.

Фото иллюстрационное

И не забывайте добавлять уксус, который стабилизирует полученный цвет. Кроме того, для придания окрашенным яйцам блеска и более интенсивного цвета, рекомендуется смазать скорлупу растительным маслом.

Красивые узоры на крашенках

Если вы хотите получить мраморный эффект, нанесите на яйца кистью немного кокосового масла перед тем, как окунуть их в натуральный краситель.

Фото иллюстрационное

Красивые цветочные узоры можно сделать из свежих или сушёных листьев и лепестков. Положите их на поверхность скорлупы, затем яйца поместите на кусочки разрезанных нейлоновых колготок. Плотно завяжите концы, чтобы цветы или листья оставались на месте во время окрашивания.

На однотонных крашенках можно также процарапать узоры с помощью булавки или иглы.

К слову, если вы любите экспериментировать и пробовать что-то новое, используйте для окрашивания пасхальных яиц лак для ногтей. Эффект от этого способа окрашивания превосходит самые смелые ожидания. Лак позволяет создавать на яйцах необычные рисунки, а сам способ покраски довольно прост и не занимает много времени. Об этом Telegraf.news писал ранее.

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