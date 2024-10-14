Эти 5 факторов портят оливковое масло. Производители рассказали, что смотреть на этикетке при покупке

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Опубликовано: 14.10.2024 11:44 , Обновлено: 13.11.2024

Оливковое масло — это не только популярный ингредиент в кулинарии, но и ценный источник полезных жиров и антиоксидантов. Однако многие покупатели сталкиваются с проблемой низкокачественного продукта. Производитель оливкового масла рассказала о пяти вещах, которые ни в коем случае нельзя делать с оливковым маслом и на что обратить внимание при покупке.

Скайлер Мейпс из США опубликовала в TikTok свои лучшие советы о том, чего следует избегать при покупке, использовании и хранении продукта.

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Вместе со своим мужем-итальянцем Джузеппе, производителем оливкового масла, она управляет собственной компанией EXAU, названной в честь древнеримской фразы Ex Albis Ulivis, что в переводе с латыни означает «белая оливка».

Пара поставляет ключевой ингредиент из своего семейного поместья на Ионическом побережье Калабрии в Италии.

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Многие из нас полагаются на этот золотой эликсир при жарке, заправке салатов и приготовлении пасты. Но при всей своей универсальности оливковое масло гораздо легче испортить, чем многие думают, утверждает производитель.

Оливковое масло в пластике

Первый совет от Скайлер — не покупайте оливковое масло в пластике.

Хотя многие из нас могут выбрать оливковое масло в пластиковых бутылках, которые обычно дешевле в супермаркете, «это ухудшает качество масла, а также вредит окружающей среде».

Прозрачная тара

Второй совет от производителей также касается типа упаковки, в которой поставляется масло.

Мейпс рекомендовала потребителям оливкового масла «не покупать его» в прозрачной стеклянной таре - или в любой другой прозрачной таре.

Это связано с тем, что оливковое масло может легко окисляться, если его поместить под прямые солнечные лучи.

“Оливковое масло фотоокисляется, поэтому, когда на продукт попадает прямой свет, это ускоряет процесс окисления, а значит, масло быстрее прогоркнет», - объяснила она.

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Где нельзя хранить оливковое масло?

Третий совет Скайлер - не хранить оливковое масло в местах, где оно может подвергнуться воздействию тепла - это касается даже микроволновой печи.

Многие люди забывают об этом и хранят масло рядом с духовкой, над духовкой или прямо у плиты.

“Дело вот в чем: когда оливковое масло постоянно подвергается воздействию высоких температур в течение длительного времени, оно портится, поэтому старайтесь держать его подальше от духовки, плиты или прямого источника тепла, даже от микроволновой печи», — объяснила эксперт.

Обратите внимание на этикетку оливкового масла

Пример этикетки на бутылке с оливковым маслом. Фото иллюстрационное

Четвертый совет - всегда проверяйте этикетку на бутылках с оливковым маслом, так как по ней можно определить, насколько чистым является продукт.

По словам Скайлер Мейпс, лучше выбирать продукты, на которых не указано несколько различных источников, поскольку это может разбавить чистоту продукта.

“Держитесь подальше от продуктов, на этикетке которых перечислены четыре разные страны», - предупредила она.

Специалист подчеркнула, что “нет ничего плохого в том, чтобы купить такое масло, если это то, что вам нужно. Проблема в том, что многие бренды вводят в заблуждение - на них может быть написано Tuscan Blood (“тосканская кровь”, масло из итальянского региона Тоскана), а потом вы переворачиваете бутылку, а на этикетке написано Греция, Португалия, Италия, Аргентина и еще куча разных стран”.

“Избегайте крупных брендов”

Скайлер убеждена, что не стоит покупать оливковое масло от крупных брендов. По ее словам, у небольших компаний гораздо больше возможностей контролировать деревья, с которых они собирают урожай, как все делается, когда происходит измельчение.

“У нас гораздо больше контроля. Например, мы с мужем владеем оливковыми деревьями, и по мере роста нашего бренда мы можем собирать урожай с деревьев наших соседей или тети, так что мы точно знаем, что происходит с фермерскими методами на нашей земле, а также с людьми вокруг нас», — пояснила специалист.

И заявила, что “это гарантирует, что мы используем этичные методы ведения хозяйства, хорошо относимся к земле и делаем все правильно».

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