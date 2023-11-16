Как выбрать качественное оливковое масло? Эксперты дали 7 советов, на что нужно смотреть обязательно

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Опубликовано: 16.11.2023 12:33 , Обновлено: 17.11.2023

Оливковое масло — одно из самых популярных и здоровых в мире. Однако на рынках и даже в магазинах можно легко наткнуться на некачественный продукт, который может быть не только невкусным, но еще и не особо полезным для здоровья. Как же избежать обмана и разочарования? Есть несколько способов, которые помогут вам отличить качественное хорошее масло от поддельного.

Вообще, самый лучший метод — это попробовать оливковое масло. Например, на вкус оно не должно быть прогорклым. Однако на рынках, а тем более в магазинах, этого сделать нельзя. Тогда следует обратить внимание на другие факторы.

Как подделывают оливковое масло?

Эксперты говорят, что оливковое масло подделывают довольно часто. Например, в Италии в год конфискуют около тонны поддельного продукта.

На самом деле оливковое масло — это просто сок из свежих оливок. То есть, в нем не должно быть никаких добавок, химикатов, его не должны нагревать или еще как-либо обрабатывать. Чтобы масло признали как Extra virgin (экстра вирджин), высший сорт, оно должно пройти лабораторный анализ и тесты специалистов на вкус.

[info_b]Оливковое масло холодного отжима (extra Virgin) обладает наибольшими полезными для здоровья свойствами, а также является наиболее часто используемым нерафинированным маслом.[/info_b]

Как же подделывают масло? Его могут перевозить из страны-производителя в другие страны и смешивать, отметили эксперты на сайте Epicurious. При этом в оливковое масло могут добавлять прошедшее переработку низкокачественное оливковое масло, которое долго хранилось, либо дешевое соевое масло, либо подсолнечное.

А еще в составе могут оказаться растительные масла, вызывающие аллергию. В любом случае качество оливкового масла и его польза снижаются.

На что нужно обратить внимание?

Совет 1: На этикетке оливкового масла должно стоять «extra virgin» и ничего другого. Конечно, такая этикетка ничего не гарантирует, но без нее качественного продукта не бывает. Если написано, что масло «чистое», «легкое», «virgin», лучше пройти мимо.

Совет 2: Ищите надпись «Дата сбора урожая» и название поместья или мельницы, где извлекали масло из оливок. Чем больше конкретики, тем лучше. Только лучшие производители печатают дату сбору урожая оливок или дату выжима оливок, название сорта оливок и имя производителя. Эксперты уверяют, что эту информацию редко подделывают.

Совет 3: Ищите печать сторонней организации. Например, надпись PDO означает, что Европейский Союз подтверждает происхождение продукта. На масле из Италии ищите надпись DOP.

Совет 4: Оливковое масло из Австралии или Чили очень тщательно проверяют. В этих странах никогда старое масло не смешивают с новым, утверждают эксперты.

Совет 5: Не соблазняйтесь высокой ценой и красивой упаковкой. Дешевое масло не может быть хорошим, но и высокая цена ничего не гарантирует. Возможно, оливковое масло в красивой упаковке стоит давно и уже прогоркло.

Совет 6: У хорошего масла хороший вкус. Если вы покупаете масло там, где его можно попробовать, сделайте это обязательно.

Так, поддельное оливковое масло может быть жирным, прогорклым, безвкусным или очень неприятным на вкус. Хорошее оливковое масло должно иметь запах и вкус зелени, травы, томатного листа, артишока, перца.

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Чем полезно оливковое масло?

В оливковом масле до 98-99% содержания составляют триацилглицерины, а остальные 1-2% - это соединения, придающие маслу вкус и пользу для здоровья. Этот продукт содержит флавоноиды и каротиноиды, обладающие антиоксидантными свойствами, а также олеиновую кислоту (омега-9), которая поддерживает систему кровообращения и снижает риск развития рака, пишет Aptelia.

Еще одним ценным ингредиентом оливкового масла является сквален, который поддерживает иммунную систему и участвует в регуляции гормонального баланса организма. Однако помните, что оливковое масло – продукт калорийный. В одной столовой ложке оливкового масла (10 г) целых 88 ккал.

Эта жидкость также содержит витамины, полезные для здоровья и красоты:

Витамин Е – считается витамином молодости благодаря своим антивозрастным свойствам. Более того, он является сильным антиоксидантом и предотвращает развитие атеросклероза.

Витамин К – в первую очередь влияет на процесс свертывания крови, оказывая тем самым антигеморрагическое действие.

Провитамин А (бета-каротин) – антиоксидант, регулирует липидный обмен, влияет на состояние кожи и поддерживает процессы зрения.

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси оливковое масло за год побило все рекорды по росту цен. Но это ещё не конец. Кажется, белорусам стоит приготовиться к совсем уж диким ценам. И дело не в санкциях или контрмерах. В Европе из-за его дефицита даже появились “оливковые” грабители.

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