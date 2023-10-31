Эти 5 цветов лака на ногтях старят женщин. Узнали, какой маникюр, наоборот, молодит

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Опубликовано: 31.10.2023 09:01 , Обновлено: 31.10.2023

Об омолаживающих прическах, макияже и нарядах можно найти много информации. Но знаете ли вы, что маникюр тоже может помочь вам выглядеть моложе? Или, наоборот, он может сделать вас старше. Неправильно подобранный цвет может испортить весь образ. Узнали, какие оттенки лучше всего подходят зрелым женщинам. Они всегда выглядят стильно и модно, независимо от возраста.

Худшие цвета для ногтей

К сожалению, есть и оттенки, которые могут невыгодно смотреться на зрелых женщинах. Конечно, многое зависит от вашего типа красоты, стиля, вкуса и того, как вы хотите выглядеть. Однако в большинстве случаев такие ногти не рекомендуют зрелым женщинам.

Все оттенки серого

От светлых до почти черных. Они могут быть привлекательными, но это сложные цвета. Они делают кожу рук бледной, подчеркивают обесцвечивание и видимые вены. Они даже могут создать эффект “трупа”. Лучше избегать их, если вы хотите выглядеть свежо и молодо.

Оранжевый и желтый

Не очень хорошо смотрятся на бледной коже. В зрелом возрасте они могут выглядеть неестественно или карикатурно. Кроме того, это не очень приятно смотрятся на руках. Нужно знать, как их носить.

Синий и фиолетовый

Эти интенсивные цвета старят, удручают и выглядят довольно неуклюже.. Даже если они модные, лучше отдать предпочтение проверенной классике, которая выглядит лучше в любые времена, пишет Onet.

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Лучшие цвета для ногтей

Классический красный — единственный насыщенный цвет ногтей, который не прибавляет лет. Этот маникюр универсален, не подвластен времени, очень женственен и всегда выглядит хорошо, независимо от возраста. Это сочетание элегантности и сексуальности хорошо смотрится при любых обстоятельствах. Вы можете без опасений красить ногти красным как в 20, 30 и 40 лет, так и в 50, 60 и 70 лет.

Французский маникюр

Это синоним элегантности и минимализма. Он прекрасно смотрится как на девочках-подростках, так и на их мамах и бабушках. Если вы в растерянности, что делать с ногтями, французский маникюр - беспроигрышный вариант. Он придает рукам естественный и эстетичный вид.

Нюдовые оттенки

От кремового до нежно-розового и бежевого. Нюд - это всегда беспроигрышный вариант. Такие ногти будут выглядеть элегантно и хорошо независимо от возраста. Безусловно, для зрелых женщин это лучший выбор, чем насыщенные или неестественные цвета.

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