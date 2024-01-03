Эти 4 правила помогут вернуть кастрюлям первоначальный вид. Какой ошибки с водой нужно избегать?

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Опубликовано: 03.01.2024 11:21 , Обновлено: 03.01.2024

Кастрюли и сковородки мы используем практически каждый день, хотя наибольшая нагрузка на них ложится в праздничный период. Именно поэтому они могут выглядеть не лучшим образом. Однако, им все же можно вернуть почти первоначальный вид и блеск. Главное следовать нескольким важным правилам и избегать одной большой ошибки.

1. Ополаскивайте кастрюлю сразу после готовки

После того, как вы сняли кастрюлю с огня и подали еду, стоит сразу же ополоснуть посуду. Однако, не используйте для этого холодную воду, особенно, если емкость еще не остыла. Это большая ошибка.

Ополаскивание горячей стальной кастрюли или сковороды холодной водой может повредить сталь и оставить пятна на поверхности. Вместо этого быстро ополосните сковороду горячей водой, прежде чем оставить их замачиваться.

2. Всегда замачивайте перед мытьем

Хорошая идея — дать кастрюлям и сковородкам отмокнуть сразу же после использования. Замочите их в горячей воде на 30-40 минут прежде, чем мыть их.

Это поможет легко удалить остатки пищи, а не слишком сильно надавливать на поверхность посуды при дальнейшей чистке.

Натрите сковороду этим овощем за 20 копеек и солью. Эффект заметите почти сразу

3. Используйте уксус

Если набор кастрюль и сковородок обесцветился после длительного использования, отличным вариантом могут стать домашние чистящие средства на основе уксуса. Это одна из самых популярных жидкостей, потому что ее естественная кислотность способна справиться с самыми стойкими пятнами и обесцвечиванием кухонной утвари (хотя для эмалированной посуды такой способ не советуют).

Разбавьте уксус с водой (в соотношении 1:1) и аккуратно потрите поверхность. Как только они сойдут, сразу же промойте посуду.

Для чистки эмалированной посуды и стали также подойдет сода.

4. Сушите сразу после мытья

Кастрюли и сковородки никогда не следует оставлять сушиться самостоятельно. Если вы хотите вернуть им первоначальный блеск, всегда нужно сразу же вытирать кастрюли насухо. Если затянуть процесс сушки, на посуде могут появиться неприятные водяные пятна, что приведет к потускнению посуды.

Протрите емкости полотенцем, а затем сухой салфеткой из микрофибры, чтобы добиться максимального блеска.

Что еще нужно сделать?

Кстати, чтобы не допустить царапин на поверхности кухонной утвари, специалисты советуют по возможности не ставить кастрюли и сковородки друг на друга.

Но если это невозможно, потому что у вас слишком мало пространства, используйте между ними полотенца, чтобы сохранить поверхности в целости.

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