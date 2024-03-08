Как легко сделать мышеловку в домашних условиях? Понадобятся бутылка, стеклянная миска или стакан с монетой

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Опубликовано: 08.03.2024 11:15 , Обновлено: 07.03.2024

Многие сталкивались с проблемой появления мышей у себя дома. Они перегрызают кабель, проделывают дыры в стенах и не только. Как сделать мышеловку своими руками для непрошеного гостя?

Если вы не хотите тратить деньги, изготовьте самодельную мышеловку. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Бутылка

Первый способ - сделать из бутылки. Для этого понадобится:

простая пластиковая бутылка без перетяжек;

кусок картона;

ножницы;

скотч.

Отрежьте верхнюю часть бутылки и поместите ее внутрь воронкой вниз. Закрепите ее скотчем и приклейте подготовленную ловушку на картон, чтобы она стала устойчивой.

Чтобы привлечь грызуна, можно положить в ловушку хлопья или кусочек сыра. Услышав запах, мышь попадет в нее и не сможет выйти.

Советуем выпустить грызуна на улице, когда он окажется в бутылке. Незачем убивать животное.

Стеклянная миска

Также в качестве ловушки для мышей можно использовать глубокую посудину с высоким крутым бортом. Здесь важно, чтобы грызун не смог зацепиться. Лучший вариант в этом случае - стеклянная миска.

На ее дно нужно налить подсолнечное масло, которое станет и ловушкой, и собственно приманкой. Услышав запах, мышь пойдет на него, попадет в вязкую жидкость и не сможет выбраться.

Стакан с монетой

Для такой ловушки понадобится любая некрупная банка или стакан, а также кусочек сала, теста или сыра для приманки.

Поставьте емкость вверх дном на ребро монеты одним краем. Внутрь положите приманку.

Мышь обязательно заденет монету, когда захочет полакомиться наживкой, и стакан или банка накроет грызуна. Конечно, пластиковые емкости в этом случае не подойдут, так как слишком легкие, и пойманный зверек с легкостью выберется.

Банка с дощечкой

Еще одна несложная ловушка для мышей делается из банки объемом в три литра и маленькой дощечки. Здесь для приманки стоит выбрать семечки, шелуху от них и немного подсолнечного масла.

Ловушка сработает следующим образом: мышь, учуяв приманку (семечки с маслом), поднимется по дощечке, упадет в банку и не сможет оттуда выбраться. Масло поможет распространить запах.

А зачем шелуха? Она нужна для создания мягкого покрытия, чтобы мышь не смогла, оттолкнувшись, выпрыгнуть из банки.

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