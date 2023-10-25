Эта тайная функция ножниц поможет заточить ножи. Как?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 25.10.2023 19:21 , Обновлено: 25.10.2023

Тупые ножи на кухне - беда. И хорошо, если у вас под рукой есть точило. А если нет? Вы наверняка видели все эти инструкции, для которых требуется наждачная бумага или какая-нибудь керамика? Но есть способ получше.

Эта тайная функция ножниц (почти всех моделей) поможет вам быстренько подточить нож (пока не купите точило, как ни крути, это самый простой и безопасный способ). Кстати, во время этого процесса ножницы остаются такими же острыми, как и раньше.

Хорошие ножницы имеют сзади область с сужающимся металлом. Убедитесь, что вы можете изменить этот угол наклона по своему вкусу.

Положить свой нож, как на картинке. Закрывайте ножницы до тех пор, пока не получите нужный вам угол. Следите за тем, чтобы между ножницами и ножом он не составлял 90°. Мы бы посоветовали использовать около 70°.

Подвигайте ножом взад и вперед пару раз, сильно прижимая его к ножницам. Готово!

[info_b]Внимание! Этот способ может быть опасным (как и почти все действия, в которых участвуют нож и человек). Если нож соскочит с ножниц, вы можете порезаться. Будьте очень осторожны и убедитесь, что держите ножницы и нож наиболее безопасным способом. [/info_b]

Есть и другие способы заточить нож без точилки. Просто используйте тюбик, который вы найдете в ванной комнате. Этот необычный трюк действительно работает. Зубная паста содержит химические вещества, которые улучшают трение и точат нож. Кроме того, зубная паста обладает сильным дезинфицирующим и очищающим действием. Как это сделать, читайте тут:

Как быстро заточить кухонный нож? Придется идти в ванну

Есть еще один необычный, но полезный лайфхак, который может превратить ваши ножи в почти что новые. При этом, вам не нужно будет тратить на это деньги.

Зачем тереть нож о яичную скорлупу? Мало кто знает об этом полезном лайфхаке

И напоследок вот вам инструкция как точить нож с помощью тарелки:

https://youtu.be/RL51eVJqXOQ?si=zPpw8UXXx-k8z_3K