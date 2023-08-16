Зачем тереть нож о яичную скорлупу? Мало кто знает об этом полезном лайфхаке

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.08.2023 12:32 , Обновлено: 12.09.2023

Яичная скорлупа имеет множество полезных применений, хотя большинство людей во время приготовления яиц ее просто выбрасывают в мусорку. А зря. Например, есть один необычный, но полезный лайфхак, который может превратить ваши ножи в почти что новые. При этом, вам не нужно будет тратить на это деньги.

Оказывается, с помощью яичной скорлупы можно сделать экологичную и бесплатную точилку для ножей.

Просто поместите скорлупу в форму, например, в лоток для кубиков льда, и слегка раздавите их. Затем залейте водой и поставьте в морозильную камеру на 4-5 часов.

По истечении времени достаньте замороженные кубики и с помощью ножа подточите их, проводя по ним под углом 15-20 градусов.

Чем еще можно заточить ножи? Идите в ванную

Также, если у вас нет под рукой точилки, вы можете просто использовать тюбик, который вы найдете в ванной комнате. Этот необычный трюк действительно работает.

Речь идет о зубной пасте. Она содержит химические вещества, которые улучшают трение и точат нож. Кроме того, зубная паста обладает сильным дезинфицирующим и очищающим действием.

Как быстро заточить кухонный нож? Придется идти в ванну